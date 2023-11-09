《金融》生成式AI帶動結構性趨勢 REITs兩大投資關鍵

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【時報記者任珮云台北報導】歷經過去兩年的逆風後，展望2024年全球REITs將受惠入住率提升、與租金成長、科技進步等多項利多因子。PGIM不動產團隊指出，目前REITs市價較淨值折價25%，最大的優勢就在於價格深具吸引力，且從1999年以來美國3次升息循環經驗來看，每逢最後一次升息後，REITs平均漲幅能高出美股5%，且若將時間拉長至最後一次升息之後的未來12個月，REITs的平均報酬率更可達19%之多。

從產業面來分析，PGIM不動產團隊表示，明年的REITs投資有兩大主題特別值得留意，首先是生成式AI帶動結構性趨勢，大幅提高了資料中心需求面，在AI趨勢浪潮下，此需求面將有增無減，且由於資料中心的租戶往往擁有良好財務體質，看好全球主要資料中心的租賃活動節節攀升，有助帶動相關REITs投資蓬勃表現。

第二個為高齡住宅市場，PGIM不動產團隊分析，美國80歲以上人口到了2030年將成長35%之多，然近期的高齡住宅入住率仍低於2017年時的90%高峰，僅約80%左右水準，在現階段供應量大幅下滑、勞工成本減緩、新科技應用推升利潤率等因素之下，高齡住宅的商機看升。

PGIM不動產團隊認為，眼見升息周期即將結束，為REITs投資的好時機，搭配高齡化和數位化趨勢成為推升高齡住房和資料中心的結構性推動力，然因為全球REITs在不同地區、不同房地產類型之間的差異化仍大，加上併購活動不斷增加，建議投資人透過主動管理，精準掌握全球REITs資產的2024年投資優勢。