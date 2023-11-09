鼓勵公廁品質提升 績優公廁首度頒獎3私部門

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台北市環保局今(9)日舉行「112年績優公廁頒獎典禮」，表揚24個績優公廁管理單位及其清潔人員，另外為鼓勵並肯定私部門的付出，北市環保局今年還特別設立「企業永續公廁典範獎」，共有SOGO百貨天母分公司、中油台北營業處及台北醫學大學附設醫院3個單位獲獎，盼公私部門共同精進北市的公廁品質。

北市環保局表示，台北市於2002年起實施公廁分級制，其中特優級、優等級所占比率已由2002年的5成提昇至目前的9成9以上，顯示公廁的品質不斷提升，去年10月公布施行的「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，將公廁內應設設施及標示納入規範並要求1年內設置完成。該自治條例實施已滿週年，各公廁管理單位依規定完成應設設施者也逾9成。

北市環保局指出，此次公廁頒獎，共分為公園、加油站、交通及機關等8類，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由台灣科技大學、世新大學、財團法人綠色生產力基金會等專家學者組成進行嚴格的評比，能從中脫穎而出，實屬難得。

北市環保局介紹，因應2050淨零排放目標，環保局積極於各場域推動創能、儲能、節能作為，日前更打造「全國首座低碳綠能流廁車」，藉由車頂156片可撓式太陽能板吸收紫外線創造電能，透過逆變器將交流電轉為直流電儲存於鋰鐵儲電電池以達節能效果，預估1年可發電3600度，減少約1.8噸的二氧化碳排放量，同時減碳、降汙、降噪，除響應淨零綠生活外又能兼顧如廁者之基本需求。

北市環保局強調，績優公廁除代表對公廁管理單位的肯定外，更表達對默默付出的清潔人員無比的敬意與感謝，盼藉由表揚典禮，推廣如廁文化，強化使用者的如廁素養，培養感恩、惜福及維護公廁清潔人人有責的觀念，並養成良好如廁習慣，公私合力創造公廁優質潔淨的環境品質。