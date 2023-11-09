借錢太貴 「股神」巴菲特準備再拋日圓債

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【時報編譯柯婉琇】巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）擬在今年第二度出售以日圓計價的公司債，因為日本央行將結束負利率政策的預期已經使借貸成本大幅升高。

主承銷商瑞穗證券表示，波克夏正在考慮近期內將債券賣給日本合格的機構投資人，瑞穗證券與美銀證券日本公司（BofA Securities Japan Co）將負責這筆交易。

一周前，日本央行總裁植田和男放寬了10年期公債殖利率上限為1%的政策。如果日本最終決定放棄這個全世界最後一個負利率政策，那麼諸如波克夏這類公司可能面臨借貸成本節節攀升的風險。波克夏是日圓債最大的海外發行者之一。

Asset Management One基金經理Haruyasu Kato表示，我們正處於日本公司債市場的轉折點。

對日銀將開始收緊政策的臆測使債券發行者負擔加重，波克夏在4月出售日圓債時付出了其歷來罕見的高昂代價。

在巴菲特造訪日本主要商社高層同一個月內，波克夏在日本分5期發行了1,644億日圓（約11億美元）公司債。

巴菲特在6月宣布已經增持三菱商事（Mitsubishi Corp.）、伊藤忠商事（Itochu Corp.）等公司股份，這讓整個日股為之大振並創下33年新高。