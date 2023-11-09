前往主要內容
工商時報LOGO

借錢太貴 「股神」巴菲特準備再拋日圓債

  • 時報資訊
巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）擬在今年第二度出售以日圓計價的公司債。圖／美聯社
巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）擬在今年第二度出售以日圓計價的公司債。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇】巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）擬在今年第二度出售以日圓計價的公司債，因為日本央行將結束負利率政策的預期已經使借貸成本大幅升高。

主承銷商瑞穗證券表示，波克夏正在考慮近期內將債券賣給日本合格的機構投資人，瑞穗證券與美銀證券日本公司（BofA Securities Japan Co）將負責這筆交易。

一周前，日本央行總裁植田和男放寬了10年期公債殖利率上限為1%的政策。如果日本最終決定放棄這個全世界最後一個負利率政策，那麼諸如波克夏這類公司可能面臨借貸成本節節攀升的風險。波克夏是日圓債最大的海外發行者之一。

Asset Management One基金經理Haruyasu Kato表示，我們正處於日本公司債市場的轉折點。

對日銀將開始收緊政策的臆測使債券發行者負擔加重，波克夏在4月出售日圓債時付出了其歷來罕見的高昂代價。

在巴菲特造訪日本主要商社高層同一個月內，波克夏在日本分5期發行了1,644億日圓（約11億美元）公司債。

巴菲特在6月宣布已經增持三菱商事（Mitsubishi Corp.）、伊藤忠商事（Itochu Corp.）等公司股份，這讓整個日股為之大振並創下33年新高。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。