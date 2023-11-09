台灣租金負擔非當低？專家曝美與大陸淪租金地獄

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【中時新聞網 邱怡萱】根據主計處統計，今年8月全國房租指數來到104.16，已連25個月上漲，再創下歷史新高，不過馨傳不動產智庫執行長何世昌卻說，台灣若與全球各國像是美國相比，租金負擔真的非常低，除了美國淪爲「租金地獄」外，大陸一線城市租金負擔也不遑多讓。

何世昌在臉書撰文表示，紐約市所有掛牌出租的房屋月租金中位數價格為4200美元，這個租金水準與平均月薪資相去不遠，許多旅美的小孩都遇到高房租的情況，而除了美國，他也揭露大陸一線城市租金的負擔，也算得上是「租金地獄」。

根據大陸國家統計局公布的數據，大陸全國平均月薪約為3074元人民幣，折合台幣約1萬3618元，台灣則約為5.7萬台幣，而大陸平均薪資約台灣的23.89％，不到台灣人平均收入的四分之一，按此標準，大陸租金負擔若要與台北市相等，台北市一坪租金是1600元，大陸一線城市租金應該是每坪382元左右。

但大陸房價行情網所統計的最新租金數據顯示，大陸平均租金最貴的地方是北京市，最新租金行情為110.82人民幣／平方米，換算成台灣單位大約是1623台幣／坪；何世昌透露，北京租金最貴的地方是西城區，平均租金約2299元／坪，雖然平均收入不及台灣四分之一，但租金行情竟然跟台北市差不多。

大陸其他城市方面，上海市平均租金約108.78人民幣／平方米，換算後大約是1593元台幣／坪。深圳則是97.04人民幣／平方米，換算後約為1421台幣／坪。而且這些城市租金是在解封後才下跌，原本的租金行情更高。

何世昌提到，大陸進入城市打工的農村人口眾多，而農村人口幾乎都無力負擔一線城市租金，所以只能選在城市邊陲、承租屋況簡陋的房子。