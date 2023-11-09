陸刺激政策加速推出 市場等待後續效果

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中國製造業景氣歷經4個月的恢復後，在10月份轉向收縮。10月製造業PMI回落至49.5，低於市場的預期，且再度落至50以下。就季節性而言，下滑幅度高於季節性的變化。大部份的主要細項轉弱，譬如生產指數及新訂單指數均是主要拖累，顯示供需同步轉弱，是本次PMI轉向收縮的主要原因。

需求方面，8月以來製造業景氣走強的主要驅動力是海外聖誕季補庫需求，而多數訂單的生產已在9月完成生產，景氣脈衝因而回落。外需脈衝消退，趕單生產告一段落。綜合來看，外需再度轉弱，而內需並未積極走強，是總需求再度轉弱的主要原因。

企業備產轉弱，庫存消化放緩。今年以來，生產表現持續強於需求，在手訂單整體趨勢性下行，10月在手訂單已經降至44.2低位，為近十年同期低位，僅高於2022年同期。在手訂單不足，使得企業生產對需求更趨敏感，10月備產行為隨需求同步轉弱，原材料庫存、採購量、從業人員等分項均較上月回落。原材料購進節奏放緩，疊加海外強美元壓制，價格隨景氣走弱。

非製造業景氣也面臨放緩的情形。房建拖累建築景氣，服務景氣分化明顯。其中，建築業商務活動指數回落至53.5，基建景氣高位回落，房建景氣回落明顯。服務方面，「十一」帶動線下消費相關服務業走強，出行、住宿、餐飲相關行業景氣顯著走強，但受制於資本市場服務、房地產等行業景氣轉弱，10月服務業PMI整體回落至50.1。

景氣偏弱的情況也顯現在中國的出口動能。10月份中國出口2,748.3億美元，較去年同期下降6.4％，衰退幅度較上個月加大，表現不如市場的預期。海外的需求修復呈現出波浪式發展，加上地緣政治緊張加劇以及全球經濟景氣指數下行的外部環境下，修復過程也出現明顯壓力。

在出口的結構上，中國對美國的出口仍保持較強。產品結構的變化上，中間品走強，資本品走弱，可能和美國製造業投資週期的轉換、以及補庫週期的改變，這一趨勢的持續性仍需觀察。其他區域，如對歐洲和東協的出口均出現走弱。因此美國未來的景氣走向，將對中國的出口有重要邊際改變的決定因素。

因景氣明顯下滑，中國政策加強推出速度，10月中國人大常委會批准增發人民幣（下同）1兆元國債和提高今年中央預算案的決議。中央財政將在今年四季度增發國債1兆元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板，整體提升中國抵禦自然災害的能力。

資金的用途上，更多集中於水利設施，避開隱性債務壓力較大的城建和交通運輸。資金將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。財政的加強支出，希望可以對沖消費、地產下滑對經濟的影響。

另外，中國召開中央金融工作會議，部署的工作重點方向有：強調建立化解地方債務風險長效機制與政府債務管理機制、充實貨幣政策工具箱，未來可能要加強貨幣對財政的協同力度、強調完善房地產金融宏觀審慎管理、重申活躍資本市場，突出國有大型金融資本重要性。本次會議升級重要性，對於市場而言，彰顯出在未來一段時期，宏觀調控仍將加大力度，並向機制化、常態化過渡。

文／群益華夏盛世基金經理人李忠翰