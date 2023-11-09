花中資優生勇奪國際地科奧林匹亞競賽銀牌 獲保送台大資格

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國立花蓮高中數理資優班高三生楊佾，今年代表台灣參加國際地球科學科奧林匹亞競賽，從全球32國、179位頂尖選手中脫穎而出，勇奪銀牌，回台後取得保送國立台灣大學理學院各科系資格，不過對心理研究有極大興趣的他，最後以心理系為第一志願，將朝相關知識領域持續邁進。

國際地球科學科奧林匹亞競賽今年採線上比賽模式，據教育部指出，台灣代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，並在國內的初賽、選拔營、決選營等階段賽事，從全台92所學校、498名複賽學生中選出8名學生代表台灣參賽，其中，楊佾是代表學生中唯一的偏鄉地區學生。

楊佾的指導老師侯統源指出，楊佾是一個謙虛、好學且開朗樂觀的學生，凡遇到不懂或是不會的問題，都會想盡辦法找到答案，由於地球科學是門龐雜且綜合的科學，需跨學科跨領域的知識與素養，因此他最在意的是學生的能力培養，而非專業的知識。

因此，侯統源在楊佾準備競賽過程中，常選擇相關文本讓他與其他同學互相討論與分享，培養學生自主學習與溝通的技巧，並要求學生將互相討論或看到的內容整理成筆記，培育統合能力，最後在競賽中看到學生飛躍性的成長，讓他相當感動，這促使他積極推動競賽的原因。

楊佾表示，自己對大氣及心理相關科目感興趣，高中後積極參加各項科學競賽，激發自我學習興趣與潛力，透過興趣培養提升到增進自主學習能力，接著在學校資源挹注下擴展學習視野，得以和西部一流學生競爭，增強自我的學習動機與潛力。，感謝侯統源與導師胡育豪一路的指導、鼓勵與陪伴，讓他在地球科學這條道路上不寂寞，找到學習樂趣與參賽動力，進而有機會為校爭光、為國爭光。

校方表示，楊佾是位文武全才的學生，除在自然科學領域有優異表現，本身也是社團棒球隊的成員，具備擊球、長打、跑壘、臂力、守備等5項能力，可謂是會用頭腦打球的一名好球員。

此次參賽獲獎也讓楊佾取得保送國立台灣大學理學院各科系資格，不過他因對心理相關知識有興趣，且認為較務實，因此第一志願選擇心理系，有望在學測前就能獲得保送喜訊。