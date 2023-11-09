三芳Q3獲利季增64.58％，年成長71.73％，前三季EPS1.66元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

運動需求、新品加持，三芳(1307)第三季EPS0.79元，季增64.58％，年成長71.73％；前三季營收76.72億元，營業利益6.91億元，稅後盈餘6.62億元，年增45.61％，EPS1.66元。

三芳表示，品牌庫存去化朝好的方向發展，通常奧運的前一年到半年，會加強市場推廣及行銷，明年奧運鞋子會在下半年及明年上半年出貨。今年前八月永續產品營收占全部45％；明年成長動能90％在運動鞋材，新材料開發及推展是耕耘焦點。

三芳終端產品應用，以鞋材占營收9成以上，客戶以愛迪達、NIKE為主，伴隨運動品牌客戶營運動能增溫，三芳營運蓄勢推進；10月營收8.37億元，年增2.51％；前十月營收85.09億元，年減7.51％。

三芳生產基地包括台灣PU月產20萬碼、7條薄膜、12條紗線；越南廠4條溼式PU產線、10條乾式PU產線，月產220萬碼；大陸有4條乾式PU產線，月產70萬碼。各廠產能利用率最大為越南廠85％～90％，印尼廠則是95％。

配合客戶分散風險腳步，目前規劃印尼擴廠第二期土地若擴充完成，4條產線將再增1倍到8條，下半年先拓展第1條產線，合計5條乾式PU產線月產達120萬碼。

此外，三芳布局多年新世代環保低碳材逐漸綻放，包括回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的研發與生產，成功吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。除推出全世界第一顆的水性環保足球，使用於2022年卡達世足賽足球；BAUER及STX的曲棍球護具、手套，HAYABUSA拳擊手套，皆使用三芳新世代環保材料。