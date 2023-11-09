制裁陸企清單須「瘦瘦身」中美經貿會談在即 陸官媒拋6點關切

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大陸副總理、中美經貿中方負責人何立峰8日啟程前往美國進行訪問。面對中美經貿會談登場在即，大陸央視新聞發表評論並提出6點關切，包括美國對中經濟政策、供應鏈與半導體政策，並直言美國制裁陸企的清單需要「瘦瘦身」等，要求美國必須重視中方關切。

大陸央視以〈以「新一輪中美經貿對話開啟」〉為題發文指出，何立峰此次訪美，有利於加強中美兩國在經濟領域的合作。此行赴美，中方要求美方必須重視中方關切，這是此次交流的前提；需要美方高度重視，並拿出實際行動作出回應。

文章提出6點關切，包括美國對中經濟政策、供應鏈、半導體政策、中國在美投資企業享受公平待遇、抹黑中國營商環境，以及共同應對全球挑戰。

在美國對中經濟政策上，文章指出，美國財長葉倫日前在《華盛頓郵報》撰文闡述，拜登政府最新的對華經濟政策；而其意思，直白一點地說，就是安全第一、經濟第二。

對此，央視評論指出，拜登政府上任以來，對華經濟政策的術語一直在變化，從「脫鉤」到「再掛鉤」再到「競爭」，從「小院高牆」到「去風險」再到「友岸外包」，背後不變的，是其所謂的「安全」敘事。

而何立峰今年7月在北京會見葉倫時就提到，泛化國家安全不利於正常經貿往來。在中美經濟交往中，美國長期泛化、濫用國家安全，其背後，是美國的霸權思維還在作祟。中國無意挑戰和取代美國，美國卻一直將中國視為威脅自身地位的「戰略競爭對手」，導致美國對華政策，包括對華經濟政策出現偏差。

此外，在供應鏈上，文章直言，上個月，美國發佈對華半導體出口管制最終規則，在去年的基礎上，又進一步加強對人工智慧相關晶片、半導體製造設備的對華出口限制，並又將多家中國實體列入出口管制「實體清單」。

問題就在於，需要管制的新技術包含哪些，什麼是先進半導體，美國並沒有給出一個明確的認定標準，這就留出隨意追加、隨意限制的空間。所以，出現一個滑稽的跡象是，美國在半導體領域圍追的對象，其實反而變成了美國公司。

文章還稱，美方迄今將1300多家中國企業列入各種制裁清單。若想要與中方合作，美國也需要給這份清單「瘦瘦身」；還要停止抹黑中國營商環境的意圖。中國堅持對外開放的基本國策，而一個更加開放的中國，會釋放更多的發展紅利。「是分享紅利還是憑空捏造、錯失機遇，美國需要好好考慮。」