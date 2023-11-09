標榜「健康、低GI」違反食安法 高雄健康餐盒遭罰6萬元

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近年健身及養生觀念盛行，許多店家標榜水煮、清蒸及舒肥等烹調方式，食藥署與各地方衛生局稽查全台98家輕食料理餐飲業者，其中兩家位於高雄市的「勁請享用便當店」和「舒肥肉品專賣店（SHU-FEI 健康餐盒）」雙雙遭裁處10萬元，違規情形包括存放過期食品、產品標示不符等，其中舒肥肉品專賣店因菜單餐盒品名標示「健康、低GI」，依《食安法》遭罰6萬元。

食藥署首度展開「輕食料理餐飲業稽查專案」，今年7到8月聯合各地方衛生局查驗98家輕食料理餐飲業，查獲5家違規，違規樣態包括標示不實或不符規定、未投保產品責任險、貯存逾期食品原料，以及食品添加物分裝未依規定申請查驗許可。

食藥署副署長林金富說明，高雄市「勁請享用便當店」存放3包逾期小蘇打粉，包裝完整，有效期限是2022年6月24日，遭裁處6萬元。另外，該店家的菜單菜單餐盒品名標示「健康」且宣稱「低GI」，但依照《食安法》規定，只有取得拿到「小綠人標章」的健康食品才可標示健康二字，因此遭開罰4萬元。

同樣位於高雄市的「舒肥肉品專賣店（SHU-FEI 健康餐盒）」遭查獲逾有效日期的日式照燒醬、泰式酸辣醬等7項醬料，有效期限為去年9月10日，衛生局開罰6萬元；且現場「舒肥樹子鱈魚沙拉」及「舒肥樹子鱈魚五穀飯」產品宣稱使用鱈魚，但實際使用的是大比目魚切片，依《食安法》28條裁處4萬元。

另外有3家業者涉及標示不合格及未投保產品責任險，分別為薈睿商行（Woopen木盆永康加盟門市）豬肉原料原產地標示不實，遭裁處4萬元；玖時企業社（JAM KITCHEN／花蓮中山棧）使用重組肉及注脂肉未依規定標示，且未投保產品責任險，遭罰6萬元；九九原味坊（72°C 舒肥健康餐／苗栗）未投保產品責任險，已裁處3萬元。