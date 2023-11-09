資誠2023美國公司董事調查報告：51％公司董事已準備監督企業ESG資訊揭露

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PwC發布「2023美國公司董事調查報告」，針對美國共619家公開發行的企業董事成員進行調查，發現對於企業高階主管與董事成員來說，持續升溫的地緣政治、極端氣候影響等因素，仍讓市場與國際趨勢處於瞬息萬變的局勢。面對勢在必行的變革，為當今企業董事會成員應首要面對的挑戰。儘管利害關係人對於如何應對這些市場挑戰存在強烈分歧，但仍期待企業領導人能夠解決重大社會問題。

其中，51％的公司董事表示，已做好準備監督企業的ESG資訊揭露，較2022年的25％大幅上升。然而，他們認為ESG議題與企業策略相互連結的比重卻持續降低，從2021年的64％、2022年的57％，下滑至2023年的54％。

82％公司董事認為成員多元性有助於強化董事會的表現；然而，有55％受訪者認為，推動董事多元性的作為，是受政治正確的考量所驅動。

同時，董事會成員對企業的網路安全表現更有信心：49％的受訪者認為，資安監管是董事會面臨的重大監督挑戰，比例較2022年的59％下降。

資誠分析，多數董事對目前董事會的職能感到滿意：超過成的受訪者認為，其所屬的企業董事會具備以下優點—有充裕的時間準備董事會的進行、在非公開會議中能夠進行有意義的討論、董事會的結構恰當、有足夠的時間投入該做的工作。

54％的受訪者表示，CEO以外的董事會成員，在過去一年曾與股東進行交流，且當中有87％認為，雙方的討論具備不錯成效。45％的公司董事認為特定董事會成員應被撤換，然而也有39％坦言，在上一次的董事評估流程過後，董事會並未做出任何變革。顯示董事評估流程還需要更透明溝通及落實評估。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師簡汎亞表示，本次調查結果可歸納出三大重點。第一是ESG揭露與企業策略連結比率逐年下降，顯示社會大眾對於ESG議題理解越來越好，因此對企業期望越來越高。建議企業應從模仿別人進階到分析公司未來營運目標及產業前景，進而發展自身的ESG永續策略。

第二是董事會成員多元性。儘管研究顯示有多元組成管理層的企業能創造更高盈餘，也更能應付商業環境的變化。

第三個重點是網路安全。美國上市公司在2023年年報需揭露董事會如何指揮及監督公司網路安全，並要求及時公告重大資安事件後，企業已經更注重網路安全，因此更多受訪者表示對企業的資訊安全更滿意。