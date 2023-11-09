戰後加薩誰接管？美劇本指名「它」接手

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【中時新聞網 黃凡甄】以哈衝突進入第2個月，美國和其西方盟友曾呼籲以色列，在削弱巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的同時，應該規劃「明確目標」，思考加薩地區的遠景，但以色列至今仍模糊以對，僅表示戰後將「無限期擔負起（加薩）全面安全責任」，引發美國擔憂以方可能重新占領加薩。美國國務卿布林肯昨（8）日提出解決方案，希望能由巴勒斯坦自治政府接管加薩，與約旦河西岸統一管理。

綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》報導，布林肯（Antony Blinken）昨天在東京參加七國集團（G7）外長會議，他重申美國對中東和平的關切與努力，表示加薩走廊未來的核心「必須納入巴勒斯坦人民的聲音與渴望」，「加薩必須由巴勒斯坦人治理，由約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）來管理。」

布林肯強調，要達成區域和平與安全，美方認為必須堅守5大關鍵要素：「不強迫巴勒斯坦人離開加薩，無論現在或戰後。不利用加薩作為恐怖主義或其他暴力攻擊的平台。衝突結束後，不會重新占領加薩，不對其進行封鎖或圍困。不侵占加薩的領土。」

報導指出，有愈來愈多跡象表明，美國和以色列在這場衝突中出現利益分歧。拜登試圖在保護平民與支持以色列之間取得平衡，而以色列則一心剷除哈瑪斯、拒絕停火提議，設法讓加薩人「再也無法攻擊以色列」。

美國劇本的難處在於，巴勒斯坦自治政府領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）非常不受歡迎，許多巴勒斯坦人認為他的政權貪腐無能，無法透過和談為巴人爭取獨立。在2006年的大選中，哈瑪斯擊敗阿巴斯的巴解主流政黨「法塔赫」（Fatah），獲得多數選民支持。

文章來源：Blinken Lays Out Possible Endgame in Gaza Under Palestinian Authority

文章來源：Gaza must not be reoccupied, should be run by Palestinians, says Blinken

文章來源：Gaza could see return of PA in case of a ‘political solution’, says Abbas