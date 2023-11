戰後加薩誰接管？美劇本指名「它」接手

【中時新聞網 黃凡甄】以哈衝突進入第2個月,美國和其西方盟友曾呼籲以色列,在削弱巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)的同時,應該規劃「明確目標」,思考加薩地區的遠景,但以色列至今仍模糊以對,僅表示戰後將「無限期擔負起(加薩)全面安全責任」,引發美國擔憂以方可能重新占領加薩。美國國務卿布林肯昨(8)日提出解決方案,希望能由巴勒斯坦自治政府接管加薩,與約旦河西岸統一管理。

綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》報導,布林肯(Antony Blinken)昨天在東京參加七國集團(G7)外長會議,他重申美國對中東和平的關切與努力,表示加薩走廊未來的核心「必須納入巴勒斯坦人民的聲音與渴望」,「加薩必須由巴勒斯坦人治理,由約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)來管理。」

布林肯強調,要達成區域和平與安全,美方認為必須堅守5大關鍵要素:「不強迫巴勒斯坦人離開加薩,無論現在或戰後。不利用加薩作為恐怖主義或其他暴力攻擊的平台。衝突結束後,不會重新占領加薩,不對其進行封鎖或圍困。不侵占加薩的領土。」

報導指出,有愈來愈多跡象表明,美國和以色列在這場衝突中出現利益分歧。拜登試圖在保護平民與支持以色列之間取得平衡,而以色列則一心剷除哈瑪斯、拒絕停火提議,設法讓加薩人「再也無法攻擊以色列」。

美國劇本的難處在於,巴勒斯坦自治政府領導人阿巴斯(Mahmoud Abbas)非常不受歡迎,許多巴勒斯坦人認為他的政權貪腐無能,無法透過和談為巴人爭取獨立。在2006年的大選中,哈瑪斯擊敗阿巴斯的巴解主流政黨「法塔赫」(Fatah),獲得多數選民支持。

