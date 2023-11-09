《金融股》國泰證券發行陽光綠益債務型STO 預計募資3000萬元

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【時報記者莊丙農台北報導】金管會放寬具證券性質的虛擬通貨業務(STO)相關規範，國泰金(2882)旗下國泰證券率先取得金管會證期局核准開辦STO業務，成為台灣首家獲准開辦STO業務證券商。而國泰證券首檔STO發行人為全台第一家再生能源售電業者「陽光伏特家」母公司「綠點能創」，「陽光綠益債務型STO」發行方案為6年期債務型STO、年利率為3.5％、採取年配息與到期還本機制，預計募資3,000萬元。依照法規，企業只能向專業投資人募資。

這次發行STO，國泰證券與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作，自行建置STO交易平台，涵蓋發行、議價、申報、結算、內控、風控等完善機制。為打造可信的STO利率訂價，國泰證券與國際風險控管技術大廠Numerix和中興大學教授葉宗穎共同合作，開發台灣第一套能有效計算中小企業違約機率的STO評價模型，該模型精準度高達95％。此外，此檔STO申購者能以市場上相對優惠條件採購綠電，以符合企業ESG需求。

國泰證券董事長莊順裕表示，STO的發行除了提供企業新型態的募資管道以接觸更多潛在投資者，也能為專業投資人提供多元創新投資選項。國泰證券以「永續經營企業」作為STO發行標的，鼓勵再生能源、減碳、減塑、水資源等領域ESG中小型企業，只要在符合條件的狀況下，即可透過國泰證券STO交易平台發行STO，提供專業投資人申購，也是為非上市櫃及興櫃的企業、新創發展新型態募資管道。

未來國泰也計畫開放STO交易平台的區塊鏈底層架構供其他證券商使用，可協助證券業降低踏入STO的技術門檻，同時促進具證券性質虛擬通貨在台灣市場的發展。