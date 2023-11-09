陸比台先進？韓網紅見4景象驚「以為在日本」

大陸比台灣先進 他見4景象驚「以為在日本」：優越感消失

【中時新聞網 楊雅婷】網紅推手圤智雨近日去大陸浙江西塘和江蘇上海，被物美價廉的食物、乾淨的街道、高階的硬體設備嚇到，且過馬路還有車會禮讓行人，讓他一度以為自己在日本，感嘆去一趟大陸優越感完全消失，認為台灣才是正在退化的那一群人，「我們的小確幸可能會害死我們。」

圤智雨今（8）日於Instagram指出，在台灣住台北會有種天龍國的優越感，這次去大陸西塘古鎮和上海，給他很好的印象，各方面都比台灣強太多，直呼「台灣弱爆了。」以飲食為例，吃東西不僅方便，價格也便宜，就連外送用的保溫箱，也比台灣強大許多；至於垃圾問題，他說西塘和上海的市容乾淨、整潔、街道平整，搭計程車也不貴，過馬路還有車會禮讓，「一度讓我有在日本的錯覺。」

圤智雨表示，住宿方面台灣和大陸差不多，但以硬體較度來看，大陸仍比台灣強；KTV包廂內部有空氣清淨機的衣櫃，供歡唱的消費者放外套，防止沾染臭味，還有專屬服務員幫忙點歌，服務非常周到；他也觀察到，大陸女性較有狼性及事業心，反觀台灣女生長相不錯的就患有「公主病」。

圤智雨說，大陸仍有缺點，包括對音樂素養不足、不知道YouTube和Google等，但這無傷大雅，感嘆去一趟大陸優越感完全消失，「因為我們才是退化的那一群，我並不是要把大陸講得多厲害，而現實就是，我們的小確幸可能會害死我們。」