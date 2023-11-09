油價、化工報價回溫，和桐、東鹼、惠光營運轉機發酵

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油價、化工報價回溫，和桐、東鹼、惠光營運聯袂推進。惠光(6508)第三季獲利季增20.5％，前三季營收12.96億元，淨利1.11億元，EPS1.29元。

和桐(1714)營運逐季復甦升溫，第三季EPS0.19元，季增11.76％，年增72.72％；前三季營收151.11億元，淨利4.99億元，獲利年增42.86％，EPS0.5元。

東鹼(1708)第三季營運轉虧為盈，毛利率22.07％，淨利1.06億元，EPS0.42元，中止連二季虧損陰霾；前三季營收44.06億元，毛利率 9.82％，稅後虧損1.24億元，每股虧損縮減為0.5元。

和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等；其中，3套LAB設備年產能約35萬，積極朝高值、利基應用目標推進。 近年除持續檢視大陸各廠區布局績效，建置多元銷售策略，旗下轉投資事業也展開淘汰修正。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50％～60％；另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。強化收益能量，東鹼投入開發新自製化學品業務，已建置年產約1.5萬噸的小蘇打產線。

除小蘇打產線布局，東鹼化學品業務應用於半導體業者廢水處理上的氯化鈣業務因屬耗材類用品，半導體產量增加時，使用量也會同步增加，近年也有不錯成長。

惠光植物保護劑產品銷售以兩岸為主，並外銷東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非。除鞏固兩岸質量耕耘優勢外，也爭取開發中農業國家的市場，如東南亞的泰國、印尼、馬來西亞及越南，中南美州的巴西等地區正在成長的新市場，並規劃與日韓及歐盟等公司合作進軍較高門檻但高單價市場，以避開低價競爭。