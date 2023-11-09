法人大戶大量敲進 這檔市值型ETF規模破百億！

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有「00878姊妹檔」之稱的市值型ETF—國泰台灣領袖50 ETF近一個月以來規模猛增近一倍，成長至新台幣100.1億元，躋身ETF「百億俱樂部」！

國泰投信9日指出，根據集保及投信投顧公會資料，截至11月3日，國泰台灣領袖50 ETF受益人數達73,733人，同時規模已經破百億，9月28日至11月3日，由新台幣52.5億元成長至新台幣100.1億元。進一步觀察00922投資人組成，不僅散戶、小資族看好，從9月底以來至11月3日，持有100張以下的投資人數，從4萬人快速上升到約7萬4千人，合計持有張數成長逾8成至近50萬張。

值得注意的是，持有100張以上的法人大戶，更在近期一個月中，從原先持有約6萬張，加速申購、買進國泰台灣領袖50 ETF將近8萬張，成長幅度更是超越散戶，持有張數翻倍成長近126％，顯見國泰台灣領袖50 ETF受到法人大戶與散戶青睞，加碼再投入。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，美國聯準會二度暫停升息，美股帶動行情回穩，台股在兩天內快速收復月線及季線，台灣加權指數上周上漲2.31％，收16,508點（截至11／3），其中「市值型」台股ETF有望引領台股表現，如國泰台灣領袖50 ETF近期價格落在15.6元上下，相對之前便宜，可逢低分批布局。

國泰投信指出，市場預期聯準會12月升息機率降低，並樂觀認為本輪升息循環將結束，美國長短期公債殖利率回落，科技股評價修正壓力降低，電子股成為本波反彈多方要角，後續台股若能站穩季線，將有利漲勢延續、向上挑戰半年線，此外，大選將在明年1月舉行，歷年來大選前政策資金作多行情帶動台股上漲機率高達9成，投資人若分批布局台股市值型ETF，有望跟著台股一起成長。

國泰投信指出，國泰台灣領袖50 ETF與國泰永續高股息ETF系出同門，國泰台灣領袖50 ETF追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，除了挑選大市值的企業外，還會評估企業在各自產業內的「低碳轉型能力」，後市看好。其親民的價格也讓投資人能無痛入手，11月8日股價為15.74元、經保費合計0.235％，若退休族、小資族月月存5,000元，大約3~4個月即可存到一張，張數累積有感。