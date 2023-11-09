劉佩真：國內房市明年將量再縮，價格繼續盤整

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台灣經濟研究院總監劉佩真9日向高雄房產業表示，國內外政經環境變化多，又有打房政策，國內房市明年將「量再縮，價格繼續盤整」，明年總統大選之後，雖然有利房市發展，但，「也不會太好」，至於台積電設廠高雄，帶動半導體產業鏈群聚，對高雄房市發展將有正面效應。

大高雄不動產開發公會與高雄市工策會、高雄市中小企業服務中心，9日在高雄漢來巨蛋舉辦「大高雄崛起論壇Part2」，邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德主任、以及台灣經濟研究院總監劉佩真，針對「2024年整體產業景氣剖析與展望」，發表專題演講，吸引近500位業者與會。

專長在於研究半導體與房地產的台灣經濟研究院總監劉佩真指出，我國房貸利率已站上2％，目前在2.076％，而政府連續祭出打房政策之後，尚無鬆綁跡象，加上總統大選干擾，導致買賣雙方對價格認知，仍有差距，不利整體房市交易量的表現。

劉佩真表示，今年房地產市場明顯降溫，買賣移轉棟數將從去年的31.9棟，下滑到30萬棟左右，除了住宅衰退，商用不動產規模和土地交易，也處衰退態勢，主要是無論是自用型或投資型買方，都有縮手現象。

辦公室的租賃市場，今年的行情也出現鬆動狀況，她說，以台北市辦公室空置率來說，已從去年的3.3％，提升到7.2％，所幸，租金則有微幅上漲大約2.5％。

至於店面租賃市場，在新冠疫情之後，因觀光、餐飲、零售業等產業景氣回升，帶動實體店面租賃行情，重要的商圈店面，租賃景氣已顯復甦。

劉佩真指出，2024年的我國房市表現，存在「三有利、三不利」因素，有利因素包括都更及危老將持續成為政府力推的政策主軸、青年安心成家方案2.0政策，挹注首購自住族群買盤、以及產業剛性需求持續驅動工業地產、倉儲物流、資料中心、渡假村等另類地產的發展。

三大不利因素則有，政府各部會對於房市的打炒房政策，較無鬆綁空間，基調將以精準策略調控為主、先前業者大舉申請建造的新增供給將湧現、以及業者將面監綠建築及土地等成本居高不下，而壓縮整體利潤空間。

她說，整體科技產業庫存調整期，高於預期，原本認為今年第二季可望回復正常，如今恐將延至今年第四季，才可望恢復正常水位，但，明年的半導體產業將與網通設備、電力設備與食品業，發展前景的看法則屬樂觀，而高雄過去招商引進有成，這些企業可望明年進行資本投資，加上台積電設廠高雄，帶動半導體產業鏈群聚，對高雄房市發展將有正面效應。