美首度發現病毒是「吸血鬼」 將成抗病毒療法關鍵

美國首度發現「吸血鬼病毒」 寄生狀態曝光!學者超震撼

【中時新聞網 栗筱雯】病毒也會像吸血鬼一樣「捕獵吸附」在其他病毒的「脖子」上,藉此維繫生命、自我複製!科學家首度在美國馬里蘭州、密蘇里州土壤樣本觀察到「吸血鬼病毒」(vampire virus),這項發現另科學家自己也震驚不已,可望成為抗病毒療法關鍵。

綜合英國《獨立報》、《每日郵報》報導,學界在理論層面長久以來已知有某些病毒會「捕食」其他病毒,這與絕大多數自我複製的病毒不同,不過直到週一(6日)馬里蘭大學巴爾的摩校區(University of Maryland, Baltimore County)宣布上述消息,這才成為科學家終於發現「吸血鬼病毒」蹤跡的首次記錄。

馬里蘭大學巴爾的摩校區與密蘇里州聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)研究團隊,以顯微鏡觀察兩地的土壤樣本時發現了「吸血鬼病毒」,噬菌體病毒株吸住其他土壤傳播的病毒,吸附點就在土傳病毒的「脖子」部位,亦即病毒的蛋白衣殼(capsid)連接病毒尾部的部位。

UMBC生物學家德卡瓦洛(Tagide deCarvalho)說:「我看到這個景象時的感受是『簡直不敢相信』。沒人見過噬菌體或其他病毒附著在另一種病毒上。」

這兩者稱為衛星病毒(satellite virus)與輔助病毒(helper virus),存有共生關係,一方依賴另一方生存。絕大多數衛星病毒擁有一種能整合進入宿主細胞遺傳物質的基因,以確保自身未來可以複製。

不過,UMBC這項研究發現,名為MiniFlayer的衛星噬菌體缺乏這種整合基因,無法直接整合進入宿主的DNA,而是在整個生命週期之中依賴輔助病毒MindFlayer協助,才有辦法進入宿主細胞生存、複製。宿主細胞在分裂時會複製自身與衛星病毒兩者的DNA。

這是學界已知第一個不具備整合基因的衛星病毒案例。50件輔助病毒樣本之中,40件均有「吸血鬼病毒」吸附,比率高達80%。

USBC生物學家艾里爾(Ivan Erill)說,更多觀察顯示,MiniFlayer與MindFlayer長期共同進化,「衛星病毒一直與輔助病毒調整自身的基因組,使其更加完善,我想至少已有1億年了。」

研究團隊指出,這種「吸血鬼病毒」可能導致宿主病毒進入休眠狀態。吸血鬼病毒可以殺死感染農作物、牲口的病毒,也可能殺死對土壤有重大好處的「好病毒」。團隊最近已經完成病毒分離。研究成果已發表於《國際微生物生態學會期刊》(Journal of the International Society of Microbial Ecology)。

文章來源:First ever 'vampire viruses' are discovered in the wild in the US

文章來源:‘Vampire viruses’ discovered for first time on US soil