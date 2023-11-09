前往主要內容
工商時報LOGO

美首度發現病毒是「吸血鬼」 將成抗病毒療法關鍵

  • 中時新聞網
美國學者在馬里蘭州、密蘇里州兩地的土壤樣本首度發現「吸血鬼病毒」示意圖。圖／摘自網路社群媒體X圖片
美國學者在馬里蘭州、密蘇里州兩地的土壤樣本首度發現「吸血鬼病毒」示意圖。圖／摘自網路社群媒體X圖片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國首度發現「吸血鬼病毒」 寄生狀態曝光！學者超震撼

【中時新聞網 栗筱雯】病毒也會像吸血鬼一樣「捕獵吸附」在其他病毒的「脖子」上，藉此維繫生命、自我複製！科學家首度在美國馬里蘭州、密蘇里州土壤樣本觀察到「吸血鬼病毒」（vampire virus），這項發現另科學家自己也震驚不已，可望成為抗病毒療法關鍵。

綜合英國《獨立報》、《每日郵報》報導，學界在理論層面長久以來已知有某些病毒會「捕食」其他病毒，這與絕大多數自我複製的病毒不同，不過直到週一（6日）馬里蘭大學巴爾的摩校區（University of Maryland, Baltimore County）宣布上述消息，這才成為科學家終於發現「吸血鬼病毒」蹤跡的首次記錄。

馬里蘭大學巴爾的摩校區與密蘇里州聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）研究團隊，以顯微鏡觀察兩地的土壤樣本時發現了「吸血鬼病毒」，噬菌體病毒株吸住其他土壤傳播的病毒，吸附點就在土傳病毒的「脖子」部位，亦即病毒的蛋白衣殼（capsid）連接病毒尾部的部位。

UMBC生物學家德卡瓦洛（Tagide deCarvalho）說：「我看到這個景象時的感受是『簡直不敢相信』。沒人見過噬菌體或其他病毒附著在另一種病毒上。」

這兩者稱為衛星病毒（satellite virus）與輔助病毒（helper virus），存有共生關係，一方依賴另一方生存。絕大多數衛星病毒擁有一種能整合進入宿主細胞遺傳物質的基因，以確保自身未來可以複製。

不過，UMBC這項研究發現，名為MiniFlayer的衛星噬菌體缺乏這種整合基因，無法直接整合進入宿主的DNA，而是在整個生命週期之中依賴輔助病毒MindFlayer協助，才有辦法進入宿主細胞生存、複製。宿主細胞在分裂時會複製自身與衛星病毒兩者的DNA。

這是學界已知第一個不具備整合基因的衛星病毒案例。50件輔助病毒樣本之中，40件均有「吸血鬼病毒」吸附，比率高達80%。

USBC生物學家艾里爾（Ivan Erill）說，更多觀察顯示，MiniFlayer與MindFlayer長期共同進化，「衛星病毒一直與輔助病毒調整自身的基因組，使其更加完善，我想至少已有1億年了。」

研究團隊指出，這種「吸血鬼病毒」可能導致宿主病毒進入休眠狀態。吸血鬼病毒可以殺死感染農作物、牲口的病毒，也可能殺死對土壤有重大好處的「好病毒」。團隊最近已經完成病毒分離。研究成果已發表於《國際微生物生態學會期刊》（Journal of the International Society of Microbial Ecology）。

文章來源：First ever 'vampire viruses' are discovered in the wild in the US

文章來源：‘Vampire viruses’ discovered for first time on US soil

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。