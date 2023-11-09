雙 11 必敗精品家電 來思比集團百貨與電商連擊下殺 3 折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高質感家電總代理HDC來思比集團歡慶雙 11 購物節，祭出全年最狂折扣幅度，實體百貨櫃位與電商平台優惠連擊，旗下四大品牌 iRobot、SteamOne、Blueair、Stadler Form 輪番下殺，享最低優惠 3 折起、更有多項折扣疊加與好禮帶回家！

法國蒸氣掛燙機品牌SteamOne推出新品直立式蒸氣掛燙機George特價$17,380、優惠最低7.6折；美國掃地機器人龍頭品牌最新機種iRobot Roomba ComboTM j7+掃拖機器人破盤狂降$34,999、iRobot Roomba ComboTM i5+掃拖機器人全場最優惠3折起；瑞典空氣清淨機品牌Blueair推最低優惠4.2折起、再送最高3年保固，多種坪數機型一應俱全；瑞士精品小家電Stadler Form享最低4.5折起，再贈保固1年與mo幣，全年最低優惠不容錯過。

法國蒸氣掛燙機品牌SteamOne新品直立式蒸氣掛燙機George，即刻購入現省NT$5,000。來自法國的頂級蒸氣掛燙機品牌SteamOne全新推出旗艦級直立式掛燙機George，加熱僅需55秒、搭載98°C超強穿透力的高溫蒸氣，更具備三段式智能恆溫細緻蒸氣、Start & Stop智慧控制技術，實現從容時髦的熨燙哲學，為年末的活動與派對質感加分。直立式掛燙機George特價 $17,380，再享瑞士香氛水氧機或現金折扣$1,500好禮2選1、優惠最低7.6折；熱門夯品手持式蒸氣掛燙機Karl系列同步優惠中。

(左)SteamOne直立式蒸氣掛燙機George ，即刻購入現省NT$5,000；(右)掃地機器人界的高顏值學霸iRobot Roomba ComboTM j7+。圖/業者提供

美國與日本市佔領先的iRobot Roomba ComboTM j7+掃拖機器人，優異的掃拖聰明切換、AI智慧避障及時尚美型等優勢，風靡台灣家用機器人市場。因應雙11檔期，iRobot推出線上與線下通路同慶的優惠活動，Roomba Combo TM j7 +掃拖機器人特價$34,999，再享瑞士循環扇或$1,999折扣好禮，全品牌各機型更下殺 3 折起！