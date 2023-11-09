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張忠謀獲頒李國鼎獎 黃仁勳來台現身致意

  • 中央社
台積電創辦人張忠謀。圖／顏謙隆
台積電創辦人張忠謀。圖／顏謙隆

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李國鼎科技發展基金會今天頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，與張忠謀有多年交情的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳特地自美國來台，現身頒獎典禮致意。

為傳揚故總統府資政李國鼎的時代精神，李國鼎科技發展基金會今年設立李國鼎獎，張忠謀因創立台積電，並多年代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC），對於台灣科技、經濟有重大貢獻，評審委員一致推選張忠謀為第一屆得主，今天舉辦頒獎典禮。

黃仁勳與張忠謀有多年深厚交情，他10月來台參加鴻海科技日活動後，今天早上再次特地自美國來台，親自出席頒獎典禮。

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