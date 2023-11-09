十二指腸支架下月起納健保 癌友每人省下6萬元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

腸癌是國人常見癌症，在中末期患者身上，可能會因十二指腸、胃出口狹窄，而無法進食，導致營養不良。為幫助這群患者改善生活品質，健保署下月起將十二指腸支架納入給付，可緩和腸阻塞，維持營養。現行民眾自費使用，每支平均要價6～6.5萬元。下月納入健保後，預計1年將有242名患者受惠，健保則會新增1079萬點支出。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，癌症治療除了運用手術、藥物治療或輔助性療法外，亦可藉由部分醫材，緩解不適症狀。以中末期惡性腫瘤造成十二指腸及胃出口狹窄為例，患者無法由口進食，容易噁心、嘔吐，造成營養不良，影響生活品質。透過十二指腸支架的放置，即可有效使患者由口進食，維持身體營養、改善生活品質。

經評估台灣消化系醫學會、台灣消化系內視鏡醫學會的意見，9月的全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議通過十二指腸支架的給付。健保署今宣布，相關給付12月起上路。張淑雅說，十二指腸支架在坊間共有4、5家廠商生產，民眾自費使用，價格介於5～8萬間，平均為6～6.5萬元。

此次健保給付的條件為，3～4期的胃、膽、胰、十二指腸癌症，且需符合胃出口狹窄、胃鏡過不去的條件。每支健保價為4萬4580點，12月納入給付後，1年將有242名患者受惠，健保則會新增1079萬點支出。

健保署長石崇良表示，先進癌症治療多元且昂貴，健保在確保國民基本醫療需求之餘，在健保財務可負擔下，未來將持續引進具有臨床實證且臨床治療必要的新醫療科技，以減輕民眾經濟負擔，並增進醫療價值、民眾健康。