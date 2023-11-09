迎接輕軌成圓 高捷推通車紀念一卡通

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高雄輕軌已進入即將成圓的工程收尾階段，高雄市政府捷運工程局除了仍不鬆懈繼續按進度施工，並推動相關通車前準備作業外，也與高雄捷運公司合作，以辦喜事的心情推動一系列的熱身活動，讓民眾透過活動瞭解相關重要進度並對通車感到期待。繼第一波鋼軌成圓抽獎活動之後，9日更與蜜柑站長及高雄熊聯名，推出「輕軌成圓珍藏版造型一卡通」，甫經高捷粉專公告預售訊息之後，已經受到粉絲熱烈的討論與關注，準備開搶。

高捷公司表示，這次的通車紀念造型一卡通，靈感取自幸運護身符的概念，外層為高質感皮革，並且由高雄吉祥物高雄熊以及高人氣的蜜柑站長雙代言，強調成圓通車之後，攜手同行，幸福綿延。而限量豪華版，更是會加贈首度立體公仔化的輕軌少女隊1組，一次滿足鐵道迷、蜜柑站長與高雄熊粉絲、卡迷、輕軌少女隊粉絲以及所有熱愛高雄的朋友，想要收藏輕軌成圓紀念品的需求。豪華版主色採蜜柑站長的橘色，一般版則是採輕軌綠色，兩者搭配象徵大吉（橘）大利（綠）。

而兩款的輕軌成圓主視覺Logo，則分別嵌入輕軌兩款不同車型。豪華版在售價與限量上也都極富巧思，原價2,500元，但超早鳥售價2,024元是配合輕軌成圓年度設定，限量113組則是致敬最辛苦崇高的輕軌司機員的單位代號，並且也暗合通車年度113年，每盒並附有限量燙金證書。

「十年磨一劍，輕軌將成圓」，本次輕軌成圓珍藏版造型一卡通，9日中午在蝦皮商城高捷官方直營店開賣，全面採預購製，而高捷公司也特別指出，考量高捷限量商品經常一推出就秒殺，本次因應廣大粉絲的收藏需求，除了豪華版礙於生產能量仍必須採限量之外，也特別推出限時不限量的一般版可供預購，歡迎粉絲們務必把握機會，以免向隅。詳情請參考高捷公司FB粉絲專頁。