《國際產業》大陸集團看好Q4表現 明年展望保守

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國的大陸集團(Continental)預計，今年第四季汽車業務將有強勁表現，且全球汽車市場今年的銷售成長將高於此前的預測。但是該車用零件產品大廠也說，明年的展望較為保守。

該知名馬牌輪胎製造商周三將今年全球汽車市場銷售成長預期，從之前的3~5%上調到5~7%。

儘管現在設定自己的銷售預期還太早，但是大陸集團說，它同意標普全球預測的，明年全球輕型汽車的銷售成長將僅達1~3%。

大陸集團公布第三季業績表現，符合市場預期，主要是售價上漲、較低的庫存，以及供應鏈的穩定，皆支撐了業績表現。此前該公司在第二季因為較高的成本和營運費用，拖累了業績。

第三季獲利為年增7.1%，來到6.37億歐元(約6.81億歐元)。

財務長Katja Garcia Vila說，要達成較高售價，談判是不太容易達成，但是公司預計將再次在明年與客戶談判，「很可能」價格還會再次調漲。

更穩定的晶片供應，讓公司得以降低庫存，並提振了自由現金流。但是財務長也說，一些晶片在2025年之前還是會供不應求，部分原因為隨著汽車互聯網和自動駕駛能力的提高，晶片需求也增加。

儘管如此，大陸集團預計第四季將繼續減少庫存，並讓自由現金流達到8億至12億歐元之間的目標。

在第二季遭遇虧損的車用業務，第三季回復成長，調整後獲利率至2.8%。

儘管如此，匯率的負面因素，讓公司下調明年車用業務財測前景，從之前的210億歐元小幅下調至200億歐元。

該公司也將明年輪胎業務調整後的獲利率，從此前的12.5%至13.5%之間，上調至12.5%至13.5%之間，主要因為較高的售價彌補了北美和歐洲市場的下滑。