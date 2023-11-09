需求回溫 宏捷科Q3 EPS創七季高 Q4營收估季增25％

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宏捷科第三季財報表現報佳音，單季營收7.84億元，稅後純益1.24億元，連兩季轉盈，每股稅後純益（EPS）0.63元，也創下2021年第四季以來最佳紀錄；今年累計前三季稅後虧損降至6,960.5萬元，較年初的1.96億元大幅收斂。而單季毛利率24.6％，則是大勝前季的15.01％，寫下七季以來高點。

受惠大客戶的需求情況轉佳，宏捷科10月營收也衝上了3.26億元，月增13.2％、年增1.65倍；累計前十月營收19.79億元，年增3.48％，成功轉為正成長，且已逼近去年全年21.64億元的水準。

公司指出，目前急單多已轉為regular order，且客戶也會提供forecast（出貨預估），情況較上半年明顯轉佳，看好第四季需求就會回歸疫情前水準，營收預估將季增20％～25％，全年營收力拚年成長2成、上看26億元。

全球科技大廠相繼釋出對手機市場前景的樂觀展望，IDC也預估2024年智慧手機出貨量將年增5.9％，且未來五年年均複合成長率為2.6％。

展望明年，法人認為，儘管第一季雖為傳統淡季，但看好疫情三年來沉寂已久的換機需求將湧現，預估宏捷科營收仍有望維持與第四季水準相當的高檔，呈現淡季不淡的狀況。