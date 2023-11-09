全聯每月63萬租下海寶軒 躍登高雄店租王

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位於高雄市議會前的知名老牌宴會館「海寶軒」，一樓空間，今年由「全聯福利中心」以每月租金63萬元租下，榮登高雄今年實價榜上，租金總價最高的店租王，比岡山樂購廣場態愛夾旗艦店的每月51萬元，多逾10萬元。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清9日表示，全聯對展店選址有一定要求，包括商圈人口多寡、成屋店面至少200坪以上、並具備停車空間等，該棟建物與立體停車場共構，原為高雄知名老牌宴會館「海寶飯店」，受疫情影響曾暫停營業，去年保留2樓作為宴會館，更名後重新開幕，3樓2018年就出租給健身工廠，1樓則由全聯進駐，今年7月開幕。

馮紹清指出，該店面建坪達611坪，空間夠大，位處於住商混和區，距離高雄捷運紅線舊市議會站很近，「出站就店」，周邊行政機關、商辦相當多，擁有龐大的就業客群商機，且受惠舊市議會公辦都更案、捷運O4站聯開案等利多，地段發展極具潛力，能吸引大型連鎖品牌進駐，也充分展現其店面價值與優勢，以每月租金63萬元，單坪租金1031元，頗符合市場行情。

而今年高雄實價榜上月租總價次高，則是位於岡山樂購廣場的400坪大型街邊店，由夾娃娃機業者「態愛夾」，以每月租金51萬元打造旗艦店，此筆交易同時刷新岡山地區實價史上最貴店租紀錄。

高雄排名三到五名的店租分別是左營區博愛三路上的佳德車行，153.8坪透店以月租45萬元、大立商圈一間487坪大型透店，原為名產店，業者退場後，今年8月以月租38.5萬元重新出租、以及六合夜市一棟商辦一、二樓476坪店面，原由日藥本舖承租，搬遷後改由康是美藥妝以15年長約租下，每月租金36萬元，每3年調租一次最高至44萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年受電商及疫情衝擊，實體店面需求銳減，隨疫情解封、國門開放，讓各大業者重新備戰，積極卡位黃金商圈迎接商機，不少有實力的品牌業者更開闢新藍海，做出「大」改變，走向旗艦店規模經營，也讓這些高總價的中大型店面得以去化。其中像是店面閒置25年，近期終於出租的「主婦商場」，市場估計店租達80萬元以上，不過未經實價登錄，因此未列在此次榜單上！

馮紹清表示，觀察五大店租王，皆位於熱鬧商圈，且多為面臨黃金路段的大型店面，人流車流旺盛、醒目性佳、商業效益高，加上旗艦型坪數空間，相對吸引有實力的業者佈局，以租金表現來看，單坪價格符合市場行情範圍，也因坪數大，總價相對高，事實上，高雄有很多百萬行情的店面，不過今年實價尚未有百萬店租交易出現，而目前高雄因房價水位走高，業者考量營運成本效益，店面以租代買比例增高，也推升租賃市場略顯回溫。