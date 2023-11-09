AI有亮點！最純AI股狂飆近200元 「這檔」蜜月狂漲65％

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台股近日自低點強力反彈，在買盤持續推進下，站上所有均線呈現多頭格局，而美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，台股今（9日）面臨漲多修正壓力，在16,700點上下震盪整理，加權股價指數收市漲4.82點，漲幅0.03％，收報16,745.65點，成交量2,451.55億元。

權值股方面，台積電貼盤小漲，聯發科漲多拉回，跌幅近 1%，以905元作收，上演900元關卡保衛戰，台達電、南亞、台塑同步走揚。

高價千金股方面，世芯-KY、力旺、創意分別大漲6.40％、5.68％、2.77％，而值得注意的是，M31盤中一度衝破千元大關，最高價達1,010元，惟後市買氣潰散，股價翻黑，千金光環曇花一現。其中，緯穎、譜瑞-KY、材料-KY相對疲弱，跌幅均超過1％。

AI概念股依舊吸金，指標股廣達、緯創、技嘉也聯袂上攻，其中技嘉漲幅2.9％最為亮眼。ASIC雙雄世芯-KY、創意也維持上揚格局。

IC設計走勢分歧，博士旺、金麗科領頭亮燈漲停，力旺漲逾5％，茂達、群聯、創意、世紀漲幅也超過2％。而矽統、聯陽則反向重挫，分別大跌9.89％、8.45％，揚智、佑華跌幅也超過5％。

電腦周邊類股，中磊跌逾半根跌停，系統電、寶島科連袂走跌逾3％，圓剛、隴華、云辰、致茂也跌逾2％。

電腦機殼類股方面，迎廣領頭跌逾5％，晟銘電、振發也分別大跌4.38％、3.98％。華孚跌幅也超過2.5％。

軸承廠富世達9日以每股200元掛牌上市，挾10月營收再寫歷史新高利多，早盤隨即以297元開高，擠下手機折疊軸承廠兆利、NB軸承廠新日興，一舉搶登台股軸承股王，盤中股價持續墊高、一度衝上345元，終場上漲130元，以330元作收，漲幅達65％。母公司奇鋐則以316.5元作收。

矽統近期遭外資連7日慘倒，總計賣逾6萬張，自出關後股價便一路狂瀉，今日股價再度爆量重挫逾9％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計麗臺、青雲、佰研共9檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，紡織類股及塑膠類股表現亮眼，漲幅分別為0.87％、0.51％，電通類股、資幅類股、生技類股表現疲軟，下挫1.48％、1.16％、1.16％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾5％共10檔，其中1檔漲停，收盤漲幅前十名依序為富世達（6805）、麗臺（2465）、世芯-KY（3661）、台通（8011）、匯僑設計（6754）、IKKA-KY（2250）、中華（2204）、雲豹能源-創（6869）、新日興（3376）、群電（6412）。

上市跌幅逾6％共14檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為矽統（2363）、聯德（3308）、洋華（3622）、地球（1324）、三商電（2427）、聯陽（3014）、永道-KY（6863）、AMAX-KY（6933）、揚智（3041）、太極（4934）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、華泰（2329）、長榮航（2618）、廣達（2382）、華航（2610）、技嘉（2376）、聯電（2303）、鴻海（2317）、中石化（1314）。

上櫃漲幅逾9％共10檔，8檔衝上漲停，收盤漲幅前十名依序為宸曜（6922）、青雲（5386）、佰研（3205）、協易機（4533）、擎邦（6122）、聯合（4129）、博士旺（3555）、捷波（6161）、金麗科（3228）、昇華（4806）。

上櫃跌幅逾5.5％共10檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為弘煜科（6482）、智捷（8176）、創威（6530）、點序（6485）、南璋（4712）、牧東（4950）、慶康科技-新（8098）、廣運（6125）、綠茵（6846）、笙泉（3122）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、笙泉（3122）、榮群（8034）、世界（5347）、創威（6530）、威剛（3260）、宏捷科（8086）、撼訊（6150）、合一（4743）、協易機（4533）。