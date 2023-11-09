中華開發資本 投入地方創生 「公私協力」建構永續發展生態系

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華開發資本為支持地方創生，致力協助創生團隊成長，18日邀集創生團隊共同舉辦「2023地方創生論壇」，吸引線上線下近600人次共襄盛舉。開發資本代理總經理南怡君表示，擅長投資的開發資本希望以「公私協力」為支點，在響應政府政策、支持公部門行動的同時達到「拋磚引玉」的效果，促動更多企業資源投入，強化地方創生團隊與企業合作或獨立商轉的能力，推動地方創生永續發展。

為延續國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，開發資本已進一步宣布「企業加碼行動方案」，將於12月從本方案初選脫穎而出的22支地方創生團隊中，挑選10隊提供企業加碼獎勵資金及培力課程，提升地方創生團隊發展能量，並希望可以與其他企業揪團一起參與，擴大企業界對地方創生的認知及支持。國發會主委龔明鑫於論壇致詞時指出，目前有十個行政部會跨部門投入地方創生，希望看到地方創生團隊在全台各地百花齊放。下個階段就是與企業密切結合，才能更永續的發展。他強調，串連團隊的橫向聯繫與合作，可以形成更大的正向力量。

南怡君指出，開發金控向來關注永續發展，2021年啟動「共融力計畫（Inclusive Vision）」，關注台灣社會創新量能，推動地方創生永續發展；開發資本身為開發金控成員，60餘年來扶助諸多新創與創新事業茁壯，具有專業能力，並可結合集團資源，協助投入地方創生的新創團隊，以「受之以魚不如授之以漁」的精神，串連多方利害關係人共創多贏，「公私協力」建構永續發展生態系。

而在公私協力的概念下，公部門扮演非常重要的角色，國發會國土處處長黃文彥指出以開發資本響應的國發會「獎勵青年投入地方創生行動」為例，這就是「第一桶金」的概念，透過培力課程輔導及建立商業模式，營造在地共好效益，讓青年願意移入地方，均衡台灣地方發展。

創生團隊代表小草書屋創辦人林峻丞、企業與地方創生橋樑代表環境友善種子執行長王書貞則進行專題演講，並與國土處處長黃文彥、開發資本代理總經理南怡君共同參與「與在地一同深化 開拓地方 創生新局」焦點對談，林峻丞及王書貞皆表示地方創生團隊需要的是企業長久長遠的支持與陪伴，才能創造正向循環的地方創生生態系。