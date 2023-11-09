《傳產》工程師購屋強！新竹縣 長房速度全台第一

【時報記者王逸芯台北報導】近三年因疫情及全球經濟影響，台灣房市及人口都出現變化，依據內政部資料統計，今年全國住宅共約923萬宅，比三年前增加3.2%，但人口少了1.1%，今年共計約2,333萬人，不過仍有區域三年來不僅房屋增加速度快，人口又明顯正向成長，如新竹縣今年住宅數量比三年前增加8.0%，增幅居冠全國，人口數則有3.4%增長。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房市自2017年反彈後各區域新建案量逐年攀升，累積大量成屋，考驗市場消化速度，具有產業支撐的區域移入人口多，如科學園區就業人口穩定成長，能去化房市累積的存量，賣壓相對小。

觀察近幾年住宅存量及人口呈現逆向走勢，住宅數量連年成長，但人口卻衰減，今年全國住宅數量成長最多的10個縣市中，人口正成長有新竹縣、台中市、金門縣、桃園市、新竹市等5個縣市，雖然都會區產業進駐的意願高，就業機會多，新推案量往往較高，但人口數不一定正成長，六都中僅台中市及桃園市住宅與人口雙成長，高雄市及台南市住宅增幅擠入前10名，但人口都有超過1%的衰減，而竹科帶動效果依然強勁，新竹縣不但住宅增幅全國最高，人口成長也是本島最高。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，新竹科學園區創造周邊房市的剛性需求，新竹縣的房價比新竹市容易入手、腹地較廣，前幾年推案量高，縱然今年景氣不佳，竹科整體仍發展穩定，不斷納入新的就業人口，且科技業平均薪資高，累積資產速度比其它行業快，許多竹科的8年級生邁入購屋市場，若有長輩金援，其購屋總價約2千5百萬上下，若總價門檻稍低者，總價帶約1千6百萬至1千8百萬元，主力房型都是2到3房帶車位，與整體房市購屋年齡越來越大的情況不同，竹科購屋族有年輕化的趨勢。

住宅成長前10名中，人口數下滑者分別有宜蘭縣、高雄市、雲林縣、彰化縣及台南市，其中宜蘭縣的住宅增幅高居全國第二名，但人口出現1.0%的衰減，郎美囡表示，宜蘭縣近幾年因高鐵議題，未來交通便利性可期，吸引不少來自雙北的買方，推案跟交易增加，但買方並未移居，出現住宅數量大增，但人口漸少的情況，至於高雄市及台南市前幾年南科話題鋒健，吸引大量投資盤，而雲林縣及彰化縣受惠台中市房價上漲的外溢效果，推案量增加，由於這些縣市人口沒有成長，以近幾年積累的住宅數量，與囤房稅2.0的全國歸戶制，都可能造成區域壓力。