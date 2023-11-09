微熱山丘全新品牌「Smille微笑蜜樂」進駐松菸 蜜樂酥探索水果無限可能

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微熱山丘全新品牌「Smille 微笑蜜樂」將於11月11日以旗艦店的形式在松山文創園區登場Smille以「Smille Anywhere, Smile Anytime」的核心概念出發，將空間設計成室內公園，首發四款水果口味的蜜樂酥，運用巧思呈現驚喜滋味，帶客人在城市中享受野餐的自在美好。不只有蜜樂酥能夠滿足甜點胃，亦有熟悉的「微熱山丘」以雙品牌概念打造水果策展廊道，一同探索水果甜點的無限可能。

Smille由微熱山丘SunnyHills 的S為出發，結合法文「千」單位的 Mille及希望能為每個人帶來「微笑」的Smile組合而成，延續微熱山丘「From Fruits to Delights」的精神，希望透過蜜樂酥，將更多水果用甜點的方式走入日常，用多種滋味被更多人認識。

Smille首發推出的水果甜點-蜜樂酥，改良自法式千層，以長約25公分的U型酥皮為基底，填入酸甜水果內餡，搭配著精心設計，方便就口的繽紛包裝，讓民眾無論是駐足休憩，或悠遊漫步的時刻，都能享受水果甜點的美味，定格每個微笑瞬間，感受到「Smille Anywhere, Smile Anytime」的儀式感日常。

Smille以多種水果奶醬、可可脂醬等為基底，並使用低糖真空蜜漬技術來處理水果，撒上精心挑選的配料，一口咬下，鮮脆果丁與滑順奶醬被鬆脆的酥皮包覆，帶來層次豐富的滿足感，酸甜水果奶醬與酥皮奶油香氣彼此襯托，繼續探索更多美味驚喜。便於就口的盒裝設計，能夠沿著縫線拆卸，繽紛多彩的包裝外觀，更滿足外帶甜點視覺性與便攜性的需求。

Smille讓水果走入日常，民眾隨時隨地都能品嚐水果甜點、感受加倍快樂的美好時刻。

Smille於開幕日推出四款口味，共有鳳梨卡士達蜜樂酥、香蕉芭樂蜜樂酥、燻鮭魚百香蜜樂酥和季節限定的紅玉蘋果蜜樂酥。延續微熱山丘的經典水果，將熟悉的鳳梨、山蕉與青森紅玉蘋果以不同技術處理，也加入芭樂、百香果等新元素，帶來更繽紛多樣的變化，鹹口味的燻鮭魚百香蜜樂酥，選用台灣在地百香果製成奶醬，讓喜愛輕食者，也能體驗蜜樂酥帶來的水果日常，未來也將探索不同的水果，持續推出新口味，無論是甜點控、輕食偏好者或特定水果愛好者，都能找到屬於自己的命定蜜樂酥。

Smille松菸旗艦店以多元方式呈現水果甜點的各種面貌，在綠意空間裡擺放戶外長椅打造成室內公園，民眾能帶著蜜樂酥自由走逛，無論是三五好友大啖不同口味的蜜樂酥、分享彼此生活近況，或全家大小一同分享，都能共度和樂融融的野餐時光。

旗艦店更以水果策展廊道串連雙品牌，以多元方式，如實物展覽、影像牆等來認識水果「From Fruits to Delights」的旅程，從培育栽種、加工製作到享受美點的各個階段，透過不同方式開啟對水果的繽紛想像與充滿微笑的美好時刻。

為了將這份微笑體驗分享給更多人，Smille特別準備了水果主題拍貼機體驗，邀請大家一同紀錄美好瞬間，自11／11開幕日起，凡參與並同意授權微笑體驗影像，即可獲得Smille招待的蜜樂酥（數位兌換券）。