陳立委｜留意三檔題材股

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美國10月非農就業人口僅增加15 萬人，顯示美國就業市場降溫，預估美國經濟將軟著陸，市場預期聯準會利率政策將放軟。但近期聯準會官員，卻有不同的聲音出現，繼明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里支持升息後，聯準會理事鮑曼也認為通膨壓力仍在，升息循環尚未結束想法，12月有可能需要升息1碼。

大盤今日以16,741點開出，開盤後漲跌互見，大多時間在平盤之下整理，主要是因為台股指數從11月起，展現出V型大反彈，而指數在半年線之上時，將達技術面的滿足點，要對追高有所顧忌，可能會有些獲利了結賣壓，但大盤拉回季線附近時，宜偏多操作，隨著選戰近入倒數，選舉行情可望啟動。

近期各大企業陸續公告最新財報狀況，若第3季毛利率、EPS等財報優於預期，加上10月營收若能同步成長，股價也可望有不錯的表現。短線上操作，投資人可留意基本面佳，且未來產品有競爭力的個股，如：

1.聯合（4129）：去年全年EPS 2.84元，上半年EPS 1.82元，前10月累計營收較去年同期成長25.41％。聯合為人工關節、人工骨板及骨釘等骨科用人工植入物公司，髖關節和膝關節產品持續搶攻海外市場，在海外有9個國家設立直營公司，第3季在法國大客戶強力拉貨下，表現出淡季不淡的麗亮成績單，隨著美國、日本陸續接獲訂單，預估營運逐季走強。

2.協易機（4533）：去年全年EPS 0.18元，上半年EPS 1.14元，前10月累計營收較去年同期成長1.86％。協易機為機械設備製造大廠，旗下明星產品『伺服沖床』結合節能與儲能的設計概念，搭載直驅式節能馬達，既可優化原有的沖壓製程，亦可用更少的設備來提升生產效率，達到低碳生產的目標。目前訂單能見度達明年第一季，未來營運看好。

3.奇鋐（3017）：去年全年EPS 11.78元，上半年EPS 6.03元，前10月累計營收較去年同期成長3.62％。奇鋐為散熱解決方案核心技術公司，隨著AI伺服器散熱需求提高，伺服器水冷散熱器產品出貨持續暢旺。旗下子公司富世達（6805）今日掛牌，股價表現亮眼，由於奇鋐持有成本較低，未來可望認列獲利。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。