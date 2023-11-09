2023宜蘭國際潮流文化藝術祭圓滿落幕 「5G＋時尚」助攻轉型升級

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由宜蘭縣政府主辦的街頭文化藝術節深獲年輕世代喜愛，今年獲得數位發展部數位產業署補助，結合5G科技運用，以「勁速蘭陽・原潮流・她風尚」為主軸，重磅推出升級版「宜蘭國際潮流文化藝術祭」，首度於中興文創園區舉辦街頭潮流結合國際時裝週規格的潮流時尚盛典，自10月14日至15日為期2天展會延續辦理『國際街舞大賽』ヽ『極限滑板賽』ヽ『街頭塗鴉彩繪展覽』ヽ『校際聯合舞展』以及『潮流原創市集』，更推出「潮流文化科技時尚秀」驚艷各界，成功吸引各地民眾走進宜蘭，感受AMAZING YILAN的嶄新體驗，活動觸及人次超過1500萬人次，創歷年紀錄。

今年潮流文化藝術祭特別以女性議題及原民文化為活動主軸，串聯各項競賽及表演主題。10月14日活動首日以「校際聯合舞展」正式拉開序幕，網羅10間宜蘭在地學校及5間舞團參與，表演融合原民文化和女性魅力特色，結合時尚潮流服裝，展現更鮮明與更豐富的全新面貌，接續舉辦的國際街舞大賽，特別邀請日本最強的年輕B-Boys舞團「The Floorriorz」及世界級舞團「Floor Gangz Forever」參賽，高手過招的賽事精彩萬分；而首度新增比賽項目「女子霹靂舞一對一(B-Girl 1-on-1)」，也發掘出不容小覷的舞蹈女力。透過現場新創團隊「ALPHA STUDIO阿爾發影像工作室」5G設備播放及官網全球實況轉播，達到線上線下無延時共同觀演。

首日晚間的科技時尚秀燃爆時尚！匯聚足以代表台灣不同世代之頂尖時裝設計師與原民女國寶工藝家，搭配5G科技傳遞宜蘭這片土地跨越400年多元文化的歷史脈絡孕育出不隨波逐流風格獨特的創作者，並邀請國際級名模絢麗走秀，如台灣第一位集滿4大時裝週走秀的名模邱馨慧、國際超模Aniki林樺、亞洲名模生死鬥混血名模白彌兒、巴黎時裝周超模蔣蘋，帶來前所未有的感官震撼，讓現場貴賓也頻頻驚呼！活動雖已落幕，至今餘韻不斷，仍持續有民眾於粉專留言『那晚的宜蘭真的很時尚』，成功展現獨屬於宜蘭的時裝文化美學。

首先由「未來式互動藝術FUTURE-ACTION」以『邀請你進入AMAZING YILAN』正式啟動為5G前奏。民眾用手機掃描QR Code『分享對於宜蘭這片土地的獨特印象，一同成就宜蘭文化的記憶拼圖』，文字透過以5G 即時互動演算視覺、AI解析影像動態生成的舞台背景效果，成為活動首日潮流文化科技時尚秀舞台效果共同展現，活動吸引700餘則的留言，透過5G數位運用互聯，全都成為分享給現場觀眾感受這片土地的嶄新體驗。

台灣科技時裝先驅的年輕設計師王子欣，長年致力於發展虛實服裝設計與製程聯結，並自創從虛擬到真實流程的專利技術，結合台灣新媒體藝術團隊「涅所未來NAXS FUTURE」執行電玩設計的虛擬世界，作為科技時尚秀壓軸。將時尚、藝術融合數位科技，讓實體模特兒走秀與虛擬實境影像交錯進行，讓所有來賓得以近距離接觸服裝作品及體驗虛擬實境電玩，展示線上與線下的無限延伸，作為國際性的前瞻5G數位科技時裝設計展示，期待將蘭陽時尚帶向更寬闊的科技未來。

台灣做為科技之島，5G應用已深入日常。「2023宜蘭國際潮流文化藝術祭」結合三組新創團隊應用5G所帶來的暢速科技，呈現潮流文化與科技應用結合之展演新風貌，打造街頭潮流結合國際時裝週規格的潮流時尚盛典；【5G+時尚】點亮城市，希望將宜蘭美好的一切傳散到世界各角落，再次樹立宜蘭國際智慧化幸福城市新標竿。

2023宜蘭國際潮流藝術祭FB：https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival

IG：https://www.instagram.com/yilan_street_art_festival/