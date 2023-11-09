苗栗縣政府推動友善石虎農作標章 8個優秀農戶獲認證

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苗栗縣淺山丘陵地區，是石虎重要棲息地，「苗栗」一名就源自於「貓裡」也是石虎的舊名，苗栗縣政府推動石虎保育政策，鼓勵縣內各農家以友善環境有機栽植的方式，營造純淨無害的石虎生活繁衍空間，對盡力付出的農家農作產品給予友善石虎農作標章，不僅保護石虎，也促銷優良農產品，苗栗縣長鍾東錦9日主持授證儀式，期望本來有更多農家通過認證，將苗栗打造成友善石虎之鄉。

苗栗縣政府投入石虎保育工作，首先要解決的問題，就是石虎與畜養家禽農戶的衝突，讓畜養農戶免於經濟損失，又能維持石虎的生存空間。縣府農業處長陳樹義指示，經過農業部生物多樣性研究所支援研究結果，侵害農戶蓄養雞隻的，石虎只是其中小部分，本土貓鼬也是造成損害的主因之一，因此，經過學術專業的調查分析，才能還給石虎一個清白，也讓農戶與石虎間降低衝突與敵意。

縣府推動友善石虎績優農家，原只是共創友善石虎的生存空間，但由於友善石虎農戶以有機栽植等方式生產農作，適必會面臨產銷不足的問題，因此，推出友善石虎農作標章，並結合大型通路商的支持，讓友善石虎的農產品能有更大的曝光度及銷售管道，如此，更能鼓勵更多的農戶加入友善石虎行列。

9日上午，苗栗縣長鍾東錦與農業部林保署新竹分署長夏榮生、農業部生物多樣性研究所長楊嘉棟等，對8個友善石虎績優農家，授證石虎農作標章，包括了「田鱉埤塘谷津田」的王正安、「硯山米有機生活實驗場」劉俊和、「Me棗居自然農園」陳淑慧、「大象自然生活農家」鄧秋芳、「藏山椿工坊」劉耀聰、「千蕙農場」徐肇徵、「多多龍有機農場」張家榮、「徐家紅棗果園」等。