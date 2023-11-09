首創！國泰證券首檔攜手綠點能創發行陽光綠益債務型STO

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國泰證券領先業界取得金管會核准開辦 STO（Security Token Offering，虛擬通貨）業務，成為台灣首家獲准開辦STO業務之證券商。國泰證券首檔STO發行人為全台第一家再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，「陽光綠益債務型STO」發行之方案為6年期債務型STO、年利率為3.5％、採取年配息與到期還本機制，預計募資3,000萬元 。

國泰證券數位資產部協理陳純懿表示，為了吸引法人參與，此檔STO申購者能以市場上相對優惠條件採購綠電，屆時年利率可以到5.8％，該檔募資到12月8日，12月12日正式發行，在國泰證券自行建置的STO交易平台上交易。

國泰證券董事長莊順裕表示，金管會於2019年頒布STO專法規範，將STO定義為證券交易法的有價證券，並採取分級管理制度，允許平台業者申請取得證券自營商執照，按照櫃買中心訂定的STO管理辦法，即可協助企業發行具證券性質之虛擬通貨業務向專業投資人募資，一檔STO募資金額則限制在3,000萬元以下，半年僅能發行一檔。

莊順裕表示，STO已成國際趨勢，包括台灣、美國、新加坡、香港、英國等超過10個主流市場國家皆有制定STO監理規範，以支持STO生態系統的穩定發展。

相較傳統金融市場的首次公開募股（IPO），基於區塊鏈技術的具證券性質的虛擬通貨（STO），是指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值，且具流通性及下列投資性質者，包括1、出資人出資。2、出資於一共同事業或計畫。3、出資人有獲取利潤之期待。4、利潤主要取決於發行人或第三人之努力。

國泰證券與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作，自行建置STO交易平台，涵蓋發行、議價、申報、結算、內控、風控等完善機制，並提供企業除傳統的上市櫃之外的新興募資管道，企業可以發行STO向專業投資人募資。

為打造可信的STO利率訂價，國泰證券與國際知名風險控管技術大廠Numerix和中興大學教授葉宗穎共同合作，開發台灣第一套能有效計算中小企業違約機率的STO評價模型，該模型精準度高達95％。

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，國泰證券獲准開辦STO業務，是國泰踏入數位資產的第一步。

全球已有許多STO成功案例，國泰十分重視創新技術與業務發展，STO交易平台在金融法規的監管下，須搭配設置完善的資訊安全管理機制，提供投資人安全的投資環境。

國泰證券以客戶需求為導向，建立簡單快速、便利、好操作的數位投資平台，提供投資人流暢的投資體驗，至今年十月底客戶數已突破百萬規模。

本次獲准開辦STO為提供投資人更多元的投資選項，同時為非上市櫃及興櫃的企業、新創發展新型態募資管道。