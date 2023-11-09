台股上攻萬七 專家點名留意財報績優股、生技股

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投組表現：

金麗科（3228）表現最佳，9日股價亮燈漲停，股價創下波段高點，後勢仍有創高機會。

驊宏資（6148）表現最差，9日股價下跌3.53％，股價跌破月線、季線，建議賣出。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲4.82點，漲幅0.03％，收在16,745.65點，成交量為2451.55億元。

類股方面，居家生活表現最佳，漲幅1.96％，電子通路表現最差，跌幅1.52％，權值股台積電上漲1元，漲幅0.18％，收在557元。聯發科下跌9元，跌幅0.98％，收在905元。

展望後市，台股大盤在前高16,825點壓力區附近，多頭攻勢暫時受阻，但仍站穩所有重要均線之上，再加上外資連多日買超，上攻17,000點的目標沒有改變。除顯卡的青雲、麗臺、撼訊可特別留意外，IC設計的金麗科、力旺、世芯-KY可逢低買入。

投組表現：

新日興 （3376）表現最佳， 受惠富世達上市影響，股價創下新高。

十銓（4967）表現最差，受到漲多影響，加上原廠減產效應下，股價拉回。

盤勢預測：

受到Fed主席包爾即將準備談話，盤中平盤震盪下，加上短線漲幅大，強勢就是橫盤震盪，弱勢就等拉回到季線。加上陸續公布10月營收下，預計個股震盪機率大增。

投組表現：

群電（6412）表現最佳，前三季EPS來到5.81元，法人估全年EPS上看8元，有望創下近年次佳紀錄，吸申投信及市場買盤持續進駐。

醫揚（6569）表現最差，10月營收雙率雙增，盤中一度攻至漲停，可惜短線獲利賣壓及早盤追高之當沖停損賣壓續出籠，導致終場不跌，但基本面優異且月底有醫療科技展題材下，未來仍有望重整旗鼓。

盤勢預測：

美股四大指數近日已漲多休息，費半停在季線附近，其他三個指數則為半年線，因此台股本波來到半年線後也勢必需要先作喘息，未來若成功補量2,800億元甚至3,000億元，就有機會挑戰10月高點16,825點及9月高點16,920點。

今日中小型股賣壓明顯出籠，兩市合計逾千家走跌，但成交量萎縮說明內資大戶惜售，偏多心態不變，在5日線未失守且轉為下彎前，短多架構不變，逢拉回應積極站在買方。

近日為財報密集公布期，投資人應把握機會檢視持股汰弱換強，除了留意財報績優股外，也可持續關注生技股表現，因為生技股除了月底醫療科技展題材外，政策偏多下也被市場視為選舉概念股之一。

投組表現：

艾訊（3088）表現最佳，毛利率走升獲利增長，股價底部技術性反彈延續。

威盛（2388）表現最差，上半年獲利優於去年同期虧損，股價拉回十日線留意止穩點。

盤勢預測：

昨日10年期美債殖利率再度下降5個基點至4.52％，近期科技股表現佳，微軟股價再創新高，激勵標普周三收盤上漲0.1％，創下2年來連八漲勢，根據 CME FedWatch統計，高達90％交易員認為今年不會升息，且25％交易員認為3月會開始降息，有望激勵股市續攻。

台股一周以來從低點強彈，尤其在外資買盤敲進下，指數已站上所有均線，成功化解破底危機，不過大盤技術面乖離較大，權值股上攻有限，成交量若能進一步放大，在中小型股類股輪動下，有機會進一步挑戰前高。