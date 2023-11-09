迎接彰化建縣300年 300藝術家接力展出

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彰化縣政府籌畫「彰化美術•藝邑三百—彰化建縣300年藝術特展」，邀請彰化縣300位優秀藝術家每人提供1件創作於縣立美術館展出，依參展作品媒材概分為東方美學與西方美學，今天舉行第1檔東方美學與媒材開幕宣傳活動，邀請各界於即日起至11月19日前來欣賞跨時代的藝術饗宴。

彰化縣長王惠美指出，2023年迎來彰化建縣300的里程碑，從1723年清雍正元年，雍正以「建學立師，以彰雅化」之意賜名「彰化」為起點，開啟彰化輝煌的300年。彰化建縣300年，邀請300位藝術家展出300件作品，使各界知道彰化縣藝術的能量。

邀展對象包含縣籍、外縣籍、國際級藝術家、接力展、台灣工藝之家、傳統工藝暨無形文化資產保存技術及保存者、磺溪美展磺溪獎、優選獎、藝術學會理事長以及常年對彰化藝術推展有功的藝術推手等。

策展人東海大學美術系所主任李思賢表示，這次特展因參展作品太多，只好將參展作品類型分為東方、西方美學與媒材兩個展期，讓民眾能好好欣賞彰化跨時代的藝術作品，歡迎大家來彰化縣立美術館一同見證彰化書法界、美術界的輝煌歷史。

今天開展為第1檔東方美學與媒材，展出書法篆刻66件、水墨膠彩38件、立體工藝47件、複合媒材5件，共計156件作品，並由4位人間國寶領軍，為薪傳國寶級技藝貢獻心力。

參展者中最年長為92歲的的周光裕，最年輕為27的劉念儒（曾獲全國美展水墨類金牌獎），並且有5對父子（女）檔及4對兄弟檔，展現彰化藝術能量的深厚與活力，同時見證彰化美術的文化扎根與技藝薪傳；第2檔展期將於11月23 至12月10日展出西方美學與媒材。

文化局表示，編纂《藝術志》過程中發現彰化縣有許多優秀藝術家，在建縣300年的歷史節點特別邀請聯合展出，這次以藝術為媒介，開啟跨時代的藝術對話串聯橫向視野，為彰化藝術領域研究留下珍貴的歷史軌跡。