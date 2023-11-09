「退竹還林」伐除湖山水庫周邊老竹林 改種深根及蜜源樹種

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雲林縣境內的湖山水庫周邊林地屬於林業及自然保育署南投分署阿里山事業區第73林班保安林，現為巨竹、麻竹混生的老竹林，涵養水源功能降低，每逢颱風或大雨，竹子易被沖刷到水庫區域，林保署預計分年分區伐除17.84公頃竹林，改種深根及蜜源樹種。

林保署南投分署去年起與雲林縣湖山人文生態保護協會合作「退竹還林計畫」，伐除老竹林，產生的孔隙地將栽植本土深根性樹種及蜜源植物，營造多樣性複層林相，提高保安林地水源涵養功能，提供紫斑蝶過境良好棲地。

林保署南投分署指出，2022年第一期執行面積3.44公頃、2023年第二期執行面積2.72公頃，改種蜜源、誘蝶植物，包括羅氏鹽膚木、光蠟樹、九芎、土肉桂、燈稱花、茄苳、無患子、黃荊、七里香、厚葉石斑木、高士佛澤蘭等喬灌木本土樹種。

南投分署與在地廠商或學術研究機構合作，將第一期伐除的竹材製成生物可分解育苗盆、麻竹竹炭包、竹醋液，以及竹燃料顆粒期能做為綠能燃料，轉換成碳匯，推廣竹材多元價值。

第二期伐除的竹材則邀請竹工藝老師教授社區民眾利用竹材創作食材器具，從使用材刀剖竹、刨削成竹片、編織成竹藝品一系列的創作，社區民眾很有興趣，發想把在地特色食材呈現在竹材食器上，創造竹產業發展及友善環境教育成果。

南投分署表示，「退竹還林計畫」特別保留地方歷史設施及生態多樣性物種作為日後環境教育及生態解說的元素，目前已邀集15名在地社區居民共同參與造林計畫，吸引年輕人回流就業，透過人才培力也增加社區居民專業技能，使深耕愛鄉愛土的理念扎根。