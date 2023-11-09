房地產低迷，台玻、中釉、和成前三季營運衰退；業者：第四季見回溫跡象

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兩岸房地產市場景氣調整中，玻陶族群今年前三季營運仍無起色，台玻(1802)、中釉(1809)、和成(1810)前三季都虧損；業者指出，第四季已見回溫跡象，整體的產業景氣仍預期到明年春節過後才會更明確逐步往上。

台玻累計今年前三季稅後虧損5.53億元，每股稅後虧損0.19元。中釉今年前三季稅後虧損850萬元，每股稅後虧損0.05元。和成累計今年前三季稅後虧損1768萬元，每股稅後虧損0.06元。

在平板玻璃價格回升下，加上單價較高的玻纖布出貨量穩定增加，台玻今年第三季已扭轉上半年虧損，由虧轉盈。市場指出，平板玻璃價格持續從谷底攀升，而玻纖整體市場已見回溫跡象，預期台玻第四季營運仍可獲利。

中釉指出，今年海外市場，尤其是中國、越南地區房地產不景氣，造成需求動能趨緩，前三季基本上都是在降低庫存、出庫存，造成前三季營運有小幅虧損。

房地產市場已有調整，中釉指出，目前看起來市場動能已經稍微有比較好轉，預計今年第四季、明年上半年，應該會有一些比較正向的發展。

在房地產低迷以及國外產品競爭下，和成在傳統衛廚浴設備的營占呈緩步下滑趨勢，這是造成和成在衛廚浴本業獲利往下的原因之一。不過，隨著和成在打入國防工業體系、及精密陶瓷領域後，包括高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等。和成指出，毛利率已見提升，預期第四季營運就可見回溫。