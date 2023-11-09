以租代買風再起 租金指數年增率連三月站2％

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通膨壓力，加上高房價下跨不過購屋門檻的民眾只能選擇租代買，主計處全國房租指數10月年增率達2.2％，雖然6至7月房租年增率跌破2％，不過之後的3個月房租指數年增率又回升到2％以上，房租緩步上漲趨勢仍未出現改變，中部地區年增率更高達3.4％，大台北以外的區域補漲趨勢明顯。

主計處房租指數顯示，過去長年租金指數年增率多穩定在0.8～0.9％左右，不過自二年前租金漲幅開始加大，2021年11月年增率突破1％，去年7月突破2％，今年10月為2.2％。

租金上揚，全台各區域間落差頗為明顯，房租基期較高的北部地區從4月開始房租指數年增率都不到2％，但中部地區的10月房租指數年增率則高達3.4％，租金漲勢有加速的態勢，東部地區亦高達3.79％，顯示這波租金上揚趨勢和近年房價走勢相仿，集中在人口密集的北部地區波動幅度相對較小，反而是大台北以外的區域補漲趨勢明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，租金指數目前仍未見到回頭趨勢，除了租屋市場供需失衡的因素之外，房價上漲後，新購入房屋的屋主也會希望租金反映取得成本和持有成本增加，五次升息過後，現在購屋貸款的資金成本最低為2.06％，比起之前房貸利率1.3％左右的低利時期，市場會產生租不如買的預期，加上高房價下購屋自備款門檻高漲，購屋籌備期拉長，諸多因素都帶動租金持續上漲。