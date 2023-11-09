外資賣超16億 台股趨堅 專家曝變數風險

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外資賣超16億 三大法人11/09賣超台股20億元

外資等三大法人周四（11/09）合計賣超台股20.13億元。包括外資與陸資賣超16.72億元；投信法買超5.9億元；自營商自行買賣部分係賣超4.53億元，避險部分係賣超4.77億元，合計單日賣超台股9.3億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》連七紅守半年線 上檔這點位壓力山大

台股今天雖然小幅開低，但回測半年線位置支撐強勁，指數終場小幅收高，以16745.65點作收，上漲4.82點，漲幅0.03％，成交金額2451.55億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台灣經濟研究院預估明年台灣經濟成長率估測為3.15％，展望2024年台灣經濟，隨著美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，雖然其他主要經濟體如歐洲表現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的經濟表現也優於2023年，但仍難以支撐美、中經濟疲軟的局勢。

不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。整體來看，2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫，2024全年經濟成長幅度較2023年為高，明年經濟台灣雖可較今年成長，但已開發國家成長趨緩風險仍不可忽略。

日K線連續7天收紅，顯示多方氣勢強，不過，短線已經累積不小漲幅，加上整體量能仍無法回溫，指數高點未突破前一天高點，加上指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點，短線已經累積800點的漲幅，且9月15日、10月12日前波高點的位置位在16,800點附近，而半年線也在這附近。

以目前量能潮是呈現遞減，日線的技術指標中KD指標的K值以及5日RSI均來到80以上超買區，指標呈現過熱，預期短線反彈至此，後續若無更大追價買盤，股價往上壓力大，短線採逢低承接不追高為原則。

(時報資訊 莊丙農)

台股量縮觀望 以16,745作收力守16,700點

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週四將發表談話，台股今天交投氣氛觀望，指數終場小漲4.82點，收在16745.65點，連7個交易日呈現上漲走勢。

台股今天盤中一度失守16700點，最低至16680.91點；尾盤跌勢收斂，終場指數翻紅收在16745.65點，上漲4.82點，漲幅0.03%，成交值新台幣2451.55億元。

觀察盤面個股，台積電盤中在平盤震盪，終場小漲1元，收在557元，漲幅0.18%；聯發科收盤下跌0.98%。

AI指標股漲跌互見，以技嘉漲最多，終場收在231元，漲6.5元、漲幅2.9%，其餘包含緯創、廣達、奇鋐、雙鴻終場皆漲逾1%，高價股緯穎收盤下跌1.11%。

紡織股今天表現不俗，聚陽終場上漲2.57%，儒鴻今天下午將召開法人說明會，終場收在593元，上漲10元，漲幅1.72%；其餘包含塑化、食品、鋼鐵、汽車及航運等類股表現有撐。

(中央社)