綠色費率優惠！塑膠容器符合3S1R 回收費率再打7折

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為減少原生資源消耗、促進國內塑膠循環再生，環境部資源循環署規劃塑膠容器產品符合3S1R（純料、原色、減標籤及再生料）者可享「綠色費率」優惠，若產品符合規定，最高可享原費率7折優惠，預計在明年下半年上路，預估2025年時可因此減量4.8萬公噸。

近日國際社會關注「終止塑膠污染公約」，環境部資源循環署推動塑膠資源循環，採取「淘汰替代」、「源頭減量」、「加強回收」及「循環再生」等行動措施，減少原生物料的使用，並對於採用環境友善設計的產品訂定「綠色費率」，作為經濟誘因，鼓勵更多企業轉型、共同投入塑膠循環經濟，改變材料或產品的設計。

環保署於2022年公告「非填充食品之塑膠再生商品推動作業要點」，鼓勵企業使用再生料，此次擬針對公告應回收項目塑膠容器類產品，祭出綠色費率優惠，如自願性使用再生料達25％，提供回收清除處理費徵收費率最高85折優惠，預計再生料於2025年使用量增加2.4萬噸，減碳量可達4.8萬公噸。

資源循環署表示，為推廣「綠色設計源頭管理」推廣產品，只要符合純料、原色、少標籤等要求，從源頭減少塑膠的耗用，提升產品的可回收性，使產品回收循環更方便，能夠提高回收處理效能並提高再利用率，故也給予「綠色設計」回收清除處理費徵收費率最高85折優惠。如有塑膠容器產品同時符合2者，進一步給予7折優惠。

資源循環署說，我國已訂定塑膠資源循環策略，本次規劃塑膠容器產品回收清除處理費用優惠費率作法，預計於2024年上半年完成法制作業，同年下半年施行，未來也將持續滾動式調整政策，期能與國際趨勢並進，讓經濟與環境共存共榮。