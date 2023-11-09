豆府前三季EPS 11.7元 賺贏去年全年

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連鎖餐飲集團豆府（2723）因展店效益加上暑假帶動聚餐商機助攻，第三季合併營收8.15億元 、年增18.9％，稅後淨利1.10億元、年增31.2％，單季每股稅後盈餘4.16元，年增28％，均創下單季歷史新高；累積2023年前三季合併營收為23.13億元，年增34.6％，前三季累積稅後盈餘為3.08億元、年增93.6％，前三季累積每股稅後盈餘達11.70元，賺贏去年全年。

豆府並公布10月份營收為2.65億元、年增13％，累計今年前10月合併營收為25.78億元、成長過三成。

展望後市，豆府餐飲集團持續推動多品牌與多角化布局，旗下各品牌持續拓點展店，年底前集團總店數目標達到70間以上。同時透過APP會員促銷增加號到店消費次數，另將推出即食與冷凍食品，營收續增可期。

暑假是餐飲消費旺季，加上豆府餐飲集團旗下各品牌，於本季新增五家新門店，包含「涓豆腐」微風南山店、「涓豆腐」新店裕隆城店、「韓姜熙的小廚房」新店裕隆城店、「韓姜熙的小廚房」高雄漢神本館店、「阿達師五星麵鋪」台南南紡購物中心店，持續拓展門店之策略，也為今年第三季的營運業績添柴加火。

豆府餐飲集團第四季預計新增「涓豆腐」大直美麗華店、「帕泰家」桃園台茂店，今年年底前集團總店數將達到70間以上。除了提升門店數量外，豆府集團也透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；加上豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，集團多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及疫情之後，重啟海外夥伴合作洽談，都將為豆府餐飲集團的長期發展，增添助力與動力。