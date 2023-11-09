《科技》高通在台5年大限將至 公平會:7億美金達標

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【時報記者王逸芯台北報導】美國晶片大廠高通在106年遭台灣公平會以壟斷為由，開罰天價234億元罰鍰，當時震驚產業界，最終雙方和解，改為高通五年內在台投資7億美金(約台幣210億元)，如今眼看五年大限就在年底，公平會主委李鎂金(9)日表示，「目前高通在台投資金額已達到7億美金」!

高通身為全球行動晶片巨擘，在106年遭到台灣公平會以產業壟斷為由，開罰234億元罰鍰，惟到107年，事件出現大逆轉，高通、公平會有條件達成和解，高通承諾在五年內在台投資7億美金（約台幣210億元）條件，而五年大限就在今年年底即將到來。

公平會和高通大限將至，公平會主委李鎂金今日表示，高通均有按照和解條件執行，執行順利，「目前高通在台投資金額已達到7億美金」。

針對先前高通因智慧型手機產業逆風，在全球進行人力調節，李鎂金強調，通裁員屬於全球人事調整，不影響在台投資，公平會也會隨時緊盯進度。

高通近年來在台灣加碼投資，包括舉辦多屆創新競賽、與校園合作，更在台灣營運及製造工程中心，展現扎根台灣通訊科技產業的決心。

五年前全球通訊還是4G時代，高通在行動晶片產業可說是一枝獨秀，也因為馳騁4G晶片市場，故不僅被台灣公平會盯上，當年也遭歐盟指控，高通誘使其客戶蘋果所需晶片均向高通採購，同樣涉及壟斷，當時也重罰12億美。如今五年過去，產業市場快速變遷，當年在高通後苦苦追趕得聯發科(2454)在5G時代不甘繼續被壓著打，以天璣系列瞄準5G旗艦市場，直接挑戰高通霸主地位，近年來確實也自高通手中下搶下旗艦市占，讓高通倍感威脅，雙方持續過招。

Counterpoint數據顯示，按收入市占率表現來看，高通第二季以40%的市占率，搶下全球AP龍頭，蘋果則以33%的收入市占率，位居第二，聯發科則受大陸需求疲軟、市場放緩影響，單季以16%市占率，在全球智慧手機AP(應用處理器)/SoC(系統單晶片)總收入排名第三。