超效能木工：易格斯打造一站購足可能性

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為了增加能量傳輸系統的使用壽命並有效降低成本，德商易格斯igus數十年來秉持著 「tech up, cost down」的品牌核心信念，不斷研發適合木工機產業應用的乾式運行產品，即使在最嚴苛的環境，易格斯防屑、防塵的能量傳輸保護拖鏈依舊能夠提供電纜及管線最完善、周全的保護。

德商易格斯igus於11/03特為木工機業者舉辦研討會，會中闡述智能製造趨勢及木工機產業專業解決方案，再次展現工程塑膠產品是木工機產業動態應用的最佳拍檔。

昜格斯產品範圍廣泛、具有衆多適合木工機產業應用的免上油、免保養解決方案可供選擇；其中，各式能量傳輸保護拖鏈，特殊設計能夠減少木脣堆積，有效防止細碎屑進入拖鏈側板内部。

E4.1L系列的能量傳輸保護拖鏈的内高為 64mm，最佳化的内部結構可防止電纜磨損，横桿可沿内外半徑開啟，更容易裝填或更換電纜及管線。特殊設計讓這款 E4.64L能量傳輸保護拖鏈即使在嚴苛的應用環境下，依舊能夠防止碎屑進入拖鏈側板内部。

此外，igus特別的RX系列能量傳輸保護拖鏈，其特殊的全閉式蓋板有效防止木屑堆積及接觸電纜。

德商昜格斯提供超過 3,000 種尺寸的工程塑膠軸承標準品，為全球之最。易格斯dryspin高導程螺母日前也新增了各種材質的標準品，同時，dryLin模組化線性滑軌也有大量創新設計，耐髒污的乾式運行滑塊結合了滑動和滾動，搭配鋁製的dryLin W雙導軌，實現了安靜、平穩、順暢之運行。

igus今年另一項有趣的產品tribo-tape耐磨片，極耐磨、摩擦係數低、可隨意剪裁和黏貼，厚度僅 0.5mm，適合應用於極小的安裝空間，以減少磨損和摩擦。

易格斯線上查詢系統予業者省時又省力，常備庫存可24~48小時內出貨。更多木工機產業相關資訊請上：

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