大新竹輕軌蓋不蓋？路線怎麼走？ 高虹安這麼說

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大新竹輕軌蓋不蓋？怎麼蓋？新竹市政府8日邀請專家、學者座談、提供意見，市長高虹安表示，後續將依各方意見務實檢討，並研究此案延伸至高鐵新竹站，以縣市合作共推大新竹輕軌為方向，做為新竹輕軌推動的重要參考依據。

高虹安指出，新竹科學園區為國家重要科技產業聚落，園區14萬從業人員都希望擁有優質、便利的大眾運輸服務，疏解園區交通，此次座談會與會專家、學者明確指出輕軌先期路線（紅線）應延伸至高鐵新竹站。

另應與新竹縣藍線合作發揮最大效益、務實檢討運量等關鍵課題，同時也建議推動「先導公車」培養客群運量與搭乘習慣，市府將按專業意見提出修正路線，盡速與新竹縣、園區取得共識，評估路線方案，將大新竹生活圈公共運輸效益最大化。

前台北捷運公司董事長蔡輝昇表示，輕軌先期路線應連接至高鐵新竹站，1次到位，縣市紅線及藍線一起做、機廠共用，才能發揮軌道運輸效益。

逢甲大學退休副教授李克聰指出，大新竹地區一定要有軌道運輸，和高鐵相連發揮軌道經濟效益，並針對竹科交通與環境特性，分期分階段施工；前台北市交通局副局長鄭佳良也表示，輕軌先期路線（紅線）至少延伸至高鐵新竹站，加強轉乘規畫，解決台鐵與高鐵轉乘不便的情形。

淡江大學教授、前台北市政府交通局長羅孝賢書面意見也指出，建議以先導公車培養運量及私人運具管理，引導使用大眾運輸，軌道建設為百年建設，宜以大新竹生活圈整體考量，以發揮軌道運輸效益。

交通大學退休教授張新立書面意見表示，應將台鐵六家線競合關係納入考量，並加強輕軌與公共運輸轉乘接駁計畫，提升輕軌運量。

竹市府交通處長倪茂榮表示，過去新竹輕軌先期路線紅線與新竹縣政府多次協調未有共識，且涉及台鐵六家線競合關係，故以先期路線紅線從新竹火車站至台鐵新莊站方案提報交通部審查。

交通部也在去年12月5日舉行審查會議，當時會議結論針對此計畫尚有路線規畫方案、運量過於樂觀、園區內經費分攤方式、維修機廠規模配置與選址及其他相關議題等意見。

他同時指出，新竹輕軌先期路線（紅線）原規畫串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區及台鐵新莊車站，為發揮大新竹輕軌路網效益，縣市協調會議也初步凝聚共識，竹市先期路線（紅線）從台鐵新竹站延伸高鐵新竹站，完成3鐵串聯，竹縣府也正在規畫新竹縣整體路網及先期路線藍線，紅線與藍線串聯新竹舊城區、科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈等4大生活圈，後續將共同努力向中央爭取核定。

交通處補充，座談會多位專家學者皆表示，應將先期路線（紅線）延伸至高鐵新竹站，並和新竹縣藍線串聯，發揮軌道運輸最大效益；新竹輕軌路線行經國內產值最高的竹科，經費分攤宜由行政院協調，讓科技重鎮的大新竹地區也能享有優質、便利的公共運輸服務。

市府也將按專業意見提出修正路線，積極與新竹縣、園區協調進行路線方案評估，並依審查意見修正可行性研究報告，盡速呈報交通部審查核定。