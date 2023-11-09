少子化問題嚴重 高雄市10年後恐不足260萬人

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少子化問題面臨嚴重挑戰，目前高雄市人口數共273.76萬人，高市府研考會委託中華經濟研究院針對高雄人口研究分析，推估10年後高雄市的人口總數可能將不足260萬人。對此，高市府回應，少子女化是許多已開發國家面臨的趨勢，為減輕年輕育兒家庭負擔，市府今年已提高生育津貼，並擴大興辦社會住宅及租金補貼等多元政策。

根據統計，2018年高雄市人口為277.35萬人，此後人口數連年減少，尤其2021、2022年受到疫情國人無法回台導致戶籍被遷出的影響，更分別比前1年大減2萬1241、1萬6554人，截至2022年底，高雄人口數為272.81萬人。所幸今年隨著疫情解封，先前被遷出的國外國人戶籍遷回，截至10月底，人口數又回升到273.76萬人。

研究報告指出，台灣在外國移民政策採取相對保守的態度，所以主要人口擴張仍依靠國內民眾自然增加為主，但台灣自1984年起總生育率就已低於世代交替的平衡水準，且更呈現逐年下降的趨勢。若以年輪組成法推估高雄市未來10年的人口數，且在分齡人口死亡率與社會淨流入相對穩定、沒有其他外部激勵策略或誘因的情況下，高雄市2032年人口總數可能將不足260萬人。

對此，高市府發言人周璟瑜表示，少子女化是許多已開發國家面臨的趨勢，為了照顧育兒家庭，高市府今年已提高生育津貼，持續營造友善托育環境，並擴大興辦社會住宅及租金補貼等多元政策，減輕年輕育兒家庭負擔。

另外，2023年上半年，高雄市自外縣市淨遷入人數出現正成長，周璟瑜說明，顯示市府力拚產業轉型有成，招商成績亮眼，吸引產業人才進駐，至今已創造超過3萬個就業機會，從產業到商業、服務業都有國際大廠與企業陸續進駐，市府會持續努力，將高雄打造成為宜居且兼具產業競爭力的城市。