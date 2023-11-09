國考考生注意！明年起高考三級新增這1類科

有意報考高考的民眾要注意了！考試院會今天（9日）通過，自113年起，高考三級將新增「司法行政類科」，現有「社會行政類科」也將減列兩個專業科目，以契合用人機關需求，並減輕應考人應試負擔。 考試院表示，為應司法院辦理各項司法新制及改革規劃、執行與司法行政法令研修，以及各項對內整合、對外協調業務之用人需求，考試院會今天通過《公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則》第12條、第2條附表一及第4條附表三修正案。 根據修正後的規則，自113年起，高考三級將新增司法行政職系司法行政類科，並參酌司法院建議及高普考試減列科目原則，未來專業科目將列考「民法」、「刑法」、「民事訴訟法與刑事訴訟法」、「行政法與行政救濟法」等4科，以進用司法行政相關專業人員。 此外，為使考選策略持續朝專業知能核心化的方向精進，考試院112年3月7日已修正發布，自113年起實施的高普考試規則修正案，高考三級應試專業科目以減列兩科為原則，但部分類科因尊重用人機關研議意見未予減列。 在該案發布後，衛福部向考試院建議將「社會行政類科」列考的「社會福利服務」及「社會政策與社會立法」兩科目合併修正為「社會福利政策與法規」1科目，並刪除「社會研究法」科目。 因此考試院今天再度修正高普考試規則，自113年起，社會行政類科的專業科目將減少兩科，亦即將未來將只列考「行政法」、「社會福利政策與法規」、「社會學」及「社會工作」等4科。 考試院指出，此次高考三級新增司法行政類科，並減列社會行政類科考試的科目，主要是考量各專業領域的實務運作需求，同時確保高考三級的應試類科及科目能夠與時俱進，以提升公務人員的專業素質與應對能力。