免簽帶動Agoda泰國熱搜量暴增近3成！泰國五大城市熱搜排行大公開

隨著「微笑之國」泰國正式宣布為台灣遊客提供免簽證入境政策，科技旅遊平台Agoda在泰國政府宣布免簽隔天，關鍵字「泰國」搜尋量暴增近3成，顯示省時又省錢的免簽證政策帶動台灣旅客興趣，加上每年的11月至2月是泰國涼季，預計將有更多台灣旅客湧入泰國。

泰國熱搜城市排行榜依序是：1.曼谷、2.清邁、3.芭達雅、4.普吉島、5.華欣、七岩。

泰國有許多獨特的旅遊勝地，包括豐富多樣的小吃、令人歎為觀止的旅遊景點，以及吸引著眾多網紅遊客的打卡勝地。Agoda進一步分享簽證放寬政策公布後泰國熱搜城市排行榜，冠軍城市由充滿豐富宗教文化色彩及新舊市容強烈對比的首都「曼谷」奪下寶座，從泰式傳統文化、古蹟、寺廟、市中心購物中心到高空酒吧等應有盡有，讓遊客可以盡情享受泰國傳統文化和現代都市風情；第二名則是近期成為台灣人最愛前往度假的城市之一，更享有「北方玫瑰」美譽的「清邁」，清邁以其豐富的歷史和文化遺產而自豪，更擁有被稱為清邁三大寺廟的帕辛寺與雙龍寺、大佛塔寺，每一座都承載著悠久的歷史和宗教意義，旅客可以透過當地祥和平靜的氣氛感受到宗教與傳統的魅力。

除了大城市之外，靠海的芭達雅、普吉島、華欣以及七岩也入列排行榜，芭達雅跟普吉島是深受國際旅客喜愛的頂級度假勝地，有陽光、沙灘和夜生活，還有高CP值的濱海度假村之外、各種水上活動、主題樂園等等，喜歡玩水的人絕對不會感到無聊。

華欣為泰國皇室的避暑勝地，為旅客最新發掘的地區，七岩則是位在去華欣的必經之路，因此許多人會安排華欣、七岩一日遊，先到拷龍穴觀賞自然形成的鐘乳石洞穴，因為是由天然所形成的心型，因此有許多情侶前來許願朝聖，許完願之後就可以搭乘纜車到拷汪眺望碧武里府的美景，或是到位於華欣的「聖托里尼遊樂園」，濃厚的希臘風讓人彷彿置身在希臘，此外還有許多老少咸宜的遊樂設施以及各種品牌，不管是一家大小或是情侶出遊都非常合適。

Agoda表示，遊泰國不再需要簽證，省時又省錢，計劃到泰國的旅客可透過 Agoda預訂住宿、航班和活動，無論是與家人、朋友或重要的伴侶都可以一起暢享泰國之旅。

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