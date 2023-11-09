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免簽帶動Agoda泰國熱搜量暴增近3成！泰國五大城市熱搜排行大公開

  • 工商時報 姚舜
泰國最受歡迎城市由充滿豐富宗教文化色彩及新舊市容強烈對比的首都「曼谷」奪下寶座。圖／Agoda提供
泰國最受歡迎城市由充滿豐富宗教文化色彩及新舊市容強烈對比的首都「曼谷」奪下寶座。圖／Agoda提供

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隨著「微笑之國」泰國正式宣布為台灣遊客提供免簽證入境政策，科技旅遊平台Agoda在泰國政府宣布免簽隔天，關鍵字「泰國」搜尋量暴增近3成，顯示省時又省錢的免簽證政策帶動台灣旅客興趣，加上每年的11月至2月是泰國涼季，預計將有更多台灣旅客湧入泰國。

泰國熱搜城市排行榜依序是：1.曼谷、2.清邁、3.芭達雅、4.普吉島、5.華欣、七岩。

泰國有許多獨特的旅遊勝地，包括豐富多樣的小吃、令人歎為觀止的旅遊景點，以及吸引著眾多網紅遊客的打卡勝地。Agoda進一步分享簽證放寬政策公布後泰國熱搜城市排行榜，冠軍城市由充滿豐富宗教文化色彩及新舊市容強烈對比的首都「曼谷」奪下寶座，從泰式傳統文化、古蹟、寺廟、市中心購物中心到高空酒吧等應有盡有，讓遊客可以盡情享受泰國傳統文化和現代都市風情；第二名則是近期成為台灣人最愛前往度假的城市之一，更享有「北方玫瑰」美譽的「清邁」，清邁以其豐富的歷史和文化遺產而自豪，更擁有被稱為清邁三大寺廟的帕辛寺與雙龍寺、大佛塔寺，每一座都承載著悠久的歷史和宗教意義，旅客可以透過當地祥和平靜的氣氛感受到宗教與傳統的魅力。

除了大城市之外，靠海的芭達雅、普吉島、華欣以及七岩也入列排行榜，芭達雅跟普吉島是深受國際旅客喜愛的頂級度假勝地，有陽光、沙灘和夜生活，還有高CP值的濱海度假村之外、各種水上活動、主題樂園等等，喜歡玩水的人絕對不會感到無聊。

華欣為泰國皇室的避暑勝地，為旅客最新發掘的地區，七岩則是位在去華欣的必經之路，因此許多人會安排華欣、七岩一日遊，先到拷龍穴觀賞自然形成的鐘乳石洞穴，因為是由天然所形成的心型，因此有許多情侶前來許願朝聖，許完願之後就可以搭乘纜車到拷汪眺望碧武里府的美景，或是到位於華欣的「聖托里尼遊樂園」，濃厚的希臘風讓人彷彿置身在希臘，此外還有許多老少咸宜的遊樂設施以及各種品牌，不管是一家大小或是情侶出遊都非常合適。

Agoda表示，遊泰國不再需要簽證，省時又省錢，計劃到泰國的旅客可透過 Agoda預訂住宿、航班和活動，無論是與家人、朋友或重要的伴侶都可以一起暢享泰國之旅。

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