全國電子雙11破盤限量家電下殺55折起 樂天女孩強勢應援

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雙11狂歡盛典正式啟幕，全國電子（6281）年終破盤殺出戰場，祭出超殺優惠，還有樂天女孩限量秒殺好禮登場！全國電子雙11破盤11月10日至19日、連續十天，限量家電55折起，全館家電9折，多重回饋有夠「券」，選購指定折扣商品再加碼送1,111元折價券、使用icash Pay滿額賺5％的OPEN POINT回饋，最高回饋高達22％。

精選破盤限量商品下殺55折起，時序進入秋冬必備空氣清淨機、除濕機、微電腦觸控電陶爐及電視、洗衣機等熱銷品牌商品通通破盤優惠價。全國電子會員還能在家暢享24小時官網購物不停歇，門市、官網領1,500元神券。

全國電子禮遇雙11，想入手智慧家電或電腦不用再觀望，購買全國電子指定商品加碼回饋1,111元折價券，一個人能選購智慧顯示器「宅」家享娛樂、兩個人買AI智控洗衣機護婚姻，雙11人人都有禮。還有PHILIPS空氣清淨機、TESCOM吹風機及Panasonic微電腦微波爐等超夯小家電也有滿3,000元送111元購物金，買愈多送愈多。

值得注意的是，綠色商品正夯，全國電子這次與工研院攜手推出「樂天女孩環保多功能調濕桌墊」還有除臭調濕包，雙11破盤期間驚喜限量送，消費滿20,000元登錄發票贈限量樂天女孩環保多功能調濕桌墊、累積達30,000元再送限量除臭調濕包，隨機附上樂天女孩立牌，把女孩帶著走。

全國電子致力推行ESG廢棄家電回收，更與工研院技術合作打造循環經濟商品，過去廢棄電視與螢幕上的面板玻璃材料只能掩埋處理，現在透過專業技術轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，華麗變身成環保多功能調濕桌墊，可循環材質製成的桌墊具高速吸水性又可天然除臭，調節環境濕度不耗能，更安全無毒。

同時，全國電子再祭出11月超級品牌日，國際品牌天天樂加碼，匯集LG、Samsung、Panasonic國際牌、SAMPO等品牌帶來一系列驚喜好康，11月19日前買Samsung、Panasonic、SAMPO、及11月底前買LG都有機會帶走豪禮，指定品牌消費滿額空氣清淨機、除濕機大放送，還有電視、冰箱、洗衣機驚喜抽。