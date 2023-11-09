icash Pay攜手元大投信 祭雙11回饋狂撒10萬點

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愛金卡公司旗下icash Pay今年1月與元大投信共同合作，首創電子支付帳戶申購基金服務，icash Pay用戶在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定，目前線上開戶合作銀行包括國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、中華郵政等14家金融機構，可申購24檔元大投信人氣基金，包括最熱門的0050連結基金、0056連結基金以及三檔龍頭系列基金，綁定icash Pay購買元大投信熱門基金還可免手續費，申購金額也降至新台幣一千元起，投資門檻更親民。

為回饋用戶支持，icash Pay及元大投信攜手推出「周周歡慶雙11狂撒10萬點」紅包大放送，最高享111點＋1111點OPEN POINT點數回饋。

本次活動推出雙重加碼抽，自11月6日至12月31日八周期間，第一重：icash Pay用戶加入元大投信LINE官方帳號完成個人化綁定，並到元大投信官網完成活動登錄，可獲得每週限額100名111點OPEN POINT。完成LINE個人化服務綁定後，手機上就可查看個人基金庫存、交易、配息，管理基金資產也更輕鬆。

第二重：元大投信基金理財帳戶客戶，使用icash Pay有效消費任一筆（不含申購基金等）並於元大投信官網完成登錄，就可參加1,111點OPEN POINT抽獎，愈早參加機會越高，共有八次抽獎機會，本活動之OPEN POINT點數由愛金卡公司提供，活動辦法以元大投信、愛金卡官方網站公告為準。

除基金服務外，每到11月用戶最關心的地價稅開放繳納，icash Pay提供超過7600項繳費項目可使用icash Pay APP完成繳費，現正祭出地價稅最好Pay最高回饋150點活動，聰明繳費享回饋。

11月30日前，以icash Pay APP繳費稅功能繳納各項費用累計滿2,000元，再加一筆不限金額消費，即可獲得50點OPEN POINT，當月新戶再加碼100點。（每戶限1次，活動限量2,000筆，限以「icash Pay 帳戶付款」、「直接連結指定銀行帳戶付款」繳稅費及消費，始符合以上活動資格）。若用戶使用icash Pay線上掃描帳單QR Code繳納2023年度地價稅，就能同時參加財金公司的「行動掃碼來繳稅，好禮大獎真速配」，每成功繳納1張地價稅單即享有1次抽獎機會，此活動詳情請至TWQR網站查詢。

為滿足習慣紙本繳費的民眾需求，亦開放持紙本稅單就近到超過6,800家的7-ELEVEN門市使用土地銀行及元大銀行icash聯名卡之icash2.0功能繳納地價稅，繳納而產生之自動加值也能享有5％回饋，最高可享200元刷卡金回饋，12月31日前，以土地銀行icash聯名卡之自動加值享5％刷卡金回饋（每卡每月回饋上限200元）；而首次申辦指定元大icash聯名卡正卡，核卡日起六個月內之自動加值享5％回饋（每卡每月回饋上限100元）。