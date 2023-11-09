永續發展為主軸 第2屆臺科大無限節開幕

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國立臺灣科技大學於11月1~19日間舉辦第2屆臺科大無限節系列活動，並於11/8舉行臺科大無限節開幕儀式，臺科大校長顏家鈺表示，本年度無限節「無懼挑戰 夢想實踐」以永續發展為主軸，亦在今(2023)年啟動全校大規模溫室氣體盤查工程作業，檢視學校在溫室氣體的排放來源、類別與排放總量，彙整盤查結果後製作「溫室氣體盤查報告書」，預計於今年11月中通過ISO認證，邁出臺科大碳中和目標第一步。

自聯合國在2015年向世界宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）後，永續發展的理念已陸續在全球各地發酵。臺科大自去年提出「2030無限大學」的構想時，也結合世界SDGs的浪潮，將減碳永續校園納入其中重要的推動主軸之一，鼓勵學生在跳脫框架，創造自我價值的同時，也能培養永續愛地球及回饋社會的精神，顏校長亦於去年公開發表減碳宣言，宣告臺科大將於2030年達到50%碳中和，並於2049年達到100%碳中和的目標願景。

臺科大無限節 打造低碳永續校園

本次第2屆臺科大無限節系列活動，包含拍下校園內外體現永續瞬間的攝影競賽，以及透過身體力行將「永續」化為行動力，辦理7場永續工作坊，邀請校內師生以及周邊國中小共襄盛舉；並舉辦永續閱讀書展、USR招募會暨聯展以及校園永續地圖等，運用豐富多樣化的活動連結學生、教職員以及一般民眾。11月8日當天的無限節活動還設有永續主題市集，廣邀校內校外團體共計12攤位，以生動活潑的方式推廣無限大學的理念，也不斷傳達「永續發展」的無限精神，充分表現出臺科大對於校園永續的努力與重視。

2023臺科大無限節永續市集活動 。圖／臺科大提供

為了讓校園永續得以實踐，並結合校務無限大學願景發展，臺科大永續發展與校務研究中心主任，同時也是臺科大副校長劉志成表示，針對減碳永續行動擬定兩大策略，一為有效減少溫室氣體排放量，校內許多設備皆已使用多年，該是時候功成身退，所以臺科大將逐步檢視、淘汰校內老舊設備並更換新品，再循序漸進使用電器化設備取代燃油式器械；第二步，便是要從意識層面出發，改變學校舊有消費模式，將綠色消費以及綠色辦公的觀念導入校園，從而改善碳足跡的產生，在物質層面以及精神層面雙向並行、共同建立減碳永續校園。同時落實大學社會責任，擴展鄰近夥伴參與，與蟾蜍山、寶藏巖聚落，以及學府里、水源里的里長、里民攜手合作，並協助國防部進行老舊建築之修復評估，共心建構永續無限之城南公館，提高社會影響力。

顏家鈺校長也期許，2025年將是臺科大50週年校慶，期待無限大學結合永續校園的願景，擘劃臺科大下一個半世紀的技職教育新價值。