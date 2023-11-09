中科20環保研討會登場 聚焦淨零發展永續未來

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一年一度的「中科20環保研討會」今(9)日登場，今年研討會以「淨零發展永續未來」為主軸，邀請國內專家學者分享淨零排碳相關議題，提供與會的園區廠商、大專院校師生及中科管理局員工相關實踐知識及碳排新思維。

2021年聯合國氣候變遷大會過後，已有近200個國家代表共同簽署「格拉斯哥氣候協定」，此次協定為歷史上首次提及化石燃料議題的聯合國氣候協定，全球能源發電面臨新局勢，「淨零發展」成為全球環保熱門的議題。

台灣跟進全球淨零趨勢，國家發展委員會提出了台灣2050淨零排放路徑及策略，以「能源、產業、生活、社會」等四大轉型及「科技研發、氣候法治」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，以落實淨零轉型目標，科學園區廠商扮演著產業領頭羊的角色，積極配合中央政策，以達到2050年淨零排放目標。

今日在研討會開始前，由中科管理局副局長施文芳頒發「112年度優良環保專責人員」獎項，特別表揚環保專責人員整年度的付出與辛勞。

本次研討會安排上、下午共四場次，邀請地方主管機關及專家學者，分享政策面及實務面的政策及推動方向。上午場次特別邀請台中市政府環保局副局長商文麟主講「台灣淨零解方─台中市戰略規劃」及台灣經濟研究院副所長林若蓁主講「淨零碳排與氫能之國內外政策產業技術發展現況」。

商文麟長期致力於台中市環境政策推動之相關工作，分享了台中市推動淨零碳排的方向及政策為主軸；而林若蓁長期致力於研究氫能技術及燃料電池的相關發展及推動，藉此分享所掌握的國際綠色能源之相關技術。

下午場次則邀請國立中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺主講「整合氫經濟與溫室氣體再利用技術之發展前景」，以及逢甲大學環境工程與科學學系特聘教授吳志超主講「產業驚碳之未來」。

江康鈺為現任環境部第一屆環境影響評估委員會委員，主要專長為衍生燃料及生質能源技術、廢棄物資源化技術及綠色材料技術等，藉此分享在現行推動資源循環再利用的時代下，企業如何將溫室氣體再利用，以達到資源循環的目的。

吳志超主要專長為環境評估與政策管理及永續發展與環境治理等方向。近年受邀參與許多演講，分享企業永續發展、ESG及淨零碳排的推動，ESG於實務上的操作等，並協助輔導企業做綠色轉型達到企業永續。